Giovani autrici aretine alla ribalta: incontri alla libreria Edison

Doppia presentazione di libri e doppio incontro gli autori. Venerdì 9 giugno alle 18 alla libreria Edison di piazza Risorgimento ad Arezzo sarà presentato Decalcomania di Rosa Notarfrancesco e Il mio pittore di Gioia Giannotti. In Decalcomania sotto forma di singolare canovaccio di riflessioni, si cela un testo sperimentale, in cui l’autrice affronta il difficile dialogo letterario tra prosa e poesia, filosofia e pittura. La prosa qui diviene metro di misurazione del reale, la poesia, invece, si fa attesa che avvicina il lettore al mistero del tempo, nell’amore assoluto che la circonda. Rosa Notarfrancesco nasce a Salerno ma vive ad Arezzo dal 2007. Diplomata in Catalogazione dei beni culturali, si definisce una lettrice accanita, le piace viaggiare e ascoltare la musica. Questa è la sua prima pubblicazione per Porto Seguro Editore.

Nel Il mio pittore Gioia Giannotti parla dell’amore tra due uomini: quello di Lucas e Thomas per cui la società non era pronta. Nella Londra di fine Ottocento un solo gesto fuori luogo avrebbe dato vita a uno scandalo. Lucas è un ragazzo appartenente alla ricca famiglia londinese dei Powell. Libero di poter coltivare la passione per la pittura, dipinge donne che posano nude per lui, con le quali, delle volte, si concede dei momenti di sesso. L’arrivo di Thomas, anch’egli pittore, nonché suo amico d’infanzia, avrebbe cambiato tutto.

Il mio pittore ci fa entrare nell’amore nascosto tra due uomini, portandoci nella realtà di oltre cento anni fa, senza farci dimenticare alcune questioni contemporanee. Attraverso le precise descrizioni passionali e l’immagine di una società ancorata a vecchie abitudini, l’autrice fa emergere con decisione la forza dell’amore, in tutte le sue forme, lasciandoci, però, sempre con il fiato sospeso. L’amore avrebbe vinto su tutto? Gioia Giannotti è una studentessa di Arezzo. Ha coltivato fin da piccola la passione per la lettura e la scrittura. Nel 2022 pubblica con Porto Seguro Editore il suo primo romanzo, Il mio pittore.