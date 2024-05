Giovani amazzoni crescono. Iole e il sogno realizzato. Sale sul podio a 14 anni

Al centro ippico Tirnanog di Terranuova Bracciolini si realizzano i sogni. Quelli degli allievi e quelli degli istruttori. La giovane amazzone valdarnese Iole Volpi di 14 anni ha vinto la categoria 120 all’internazionale giovanile Etrea a Busto Arsizio. E’ stata inoltre chiamata a far parte della squadra pony della Toscana al prestigioso concorso di Piazza di Siena a Roma in programma in questo week end. Ma questi non sono che gli ultimi risultati ottenuti dal centro ippico valdarnese. Il 19enne figlio dei proprietari Juan David Barberi ha partecipato agli Europei di salto ostacoli.

Un vanto per Elisabetta Barberi, istruttrice Fise e per Ruggero Benedetti, veterinario specializzato come "dentista dei cavalli" che nel 2006 hanno aperto questo centro e cominciato a seguire giovani cavalieri ed amazzoni nella disciplina del salto ostacoli.

"Ho sempre avuto i cavalli nel cuore e il sogno di aprire un centro ippico. Contro tutto e contro tutti - dice adesso sorridendo Elisabetta Barberi - la mia famiglia non appoggiava questa scelta di lavorare con i cavalli, ma poi vista la mia passione e la mia testardaggine hanno dovuto arrendersi. Fondamentale è stato anche l’incontro con mio marito Ruggero, insieme abbiamo costruito questo centro, un pezzettino alla volta, cercando di migliorare di anno in anno. Io preparando allievi e cavalli e lui curando la salute e l’alimentazione di cavalli e pony. Fondamentali sono poi i due groom indiani che abbiamo e la nostra coordinatrice di scuderia Monica che è con noi da tanti anni".

Adesso gli allievi che fanno agonismo sono una ventina e vanno dagli 8 ai 50 anni. "Perché l’equitazione - dice Elisabetta Barberi - è uno sport che non ha età.

Quasi ogni week end andiamo in gara. Il record l’abbiamo fatto all’ultimo concorso all’Arezzo Equestrian centre dove abbiamo portato 20 soggetti tra pony e cavalli. Siamo davvero un bel gruppo, a volte vince l’uno a volte l’altro, ma non c’è mai traccia di invidia". Un rapporto costruito ogni giorno con tanta pazienza. "I nostri allievi sono davvero eccezionali - continua Elisabetta Barberi - si aiutano l’uno con l’altro. Se uno è malato, c’è sempre chi gli monta il pony o il cavallo. Si allenano almeno due ore al giorno, ma si impegnano tanto anche negli studi. Iole Volpi, che negli ultimi tempi ha ottenuto importanti risultati, è una ragazza con la testa sulle spalle e molto determinata".