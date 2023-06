Giostra, sarà Porta del Foro ad aprire la sfida: seguiranno Santo Spirito e Sant’Andrea, chiuderà Colcitrone

Arezzo, 10 giugno 2023 – Saraà Porta del Foro ad aprire la Giostra di giugno. Il quartiere, che ha nel suo passato diverse vittorie nella prima edizione, sarà il primo a correre contro il Buratto.

A ruota Santo Spirito, i giganti del momento, Sant’Andrea con Martino Gianni a poter marcare stretto i grandi rivali e insieme i suoi ex allievi di ferro. Chiusura a Porta Crucifera.

In questo ordine i quartieri non si presentavano dal 21 giugno del 2014, secondo le precise informazioni del sito Correr Giostra, e in quella occasione fu Porta Sant’Andrea a capitalizzare la terza carriera conquistando la lancia d'oro. L’altro precedente più vicino è del 22 giugno 1997 e in quel caso la lancia d’oro finì nella bacheca della Chimera.

La città si tuffa nella Giostra. Lo fa già dal venerdì sera, quando torna a salire il numero di presenze nei quartieri, il termometro più realistico sulla «febbre» della sfida. Lo fa ufficialmente con l’estrazione delle carriere,

La città esce in piazza, i foulard e i fazzoletti escono dagli armadi, la passione viene risfoderata con il classico senso di appartenenza che fanno del Saracino un rigoroso evento aretino.

C’è il Vescovo Andrea Migliavacca: è la sua prima Giostra, essendo entrato ufficialmente a novembre, e non perde l’occasione di tuffarsi nel primo evento utile, l’estrazione delle carriere. E conoscendolo non è neanche escluso di vederlo in piazza durante le prove, la curiosità di scoprire la città lo ha portato finora a presenze molto importanti nel corso del tempo.