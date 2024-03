Giostra, salta la diretta nazionale. Si accende la partita delle tv locali

La manifestazione di interesse si è dissolta in un amen. Tv2000, l’emittente della Cei, non trasmetterà la diretta nazionale della Giostra del Saracino sul canale 28. Il bando lanciato qualche mese fa dal Comune per i diritti tv fuori Arezzo prevedeva, dopo la manifestazione di interesse, la trattativa privata per valutare gli impegni economici necessari per la copertura della sfida al Buratto.

Ma tra il canale dei vescovi e Palazzo Cavallo la distanza tra richiesta e offerta per produrre e trasmettere la festa medievale è apparsa subito incolmabile. Il confronto con Tv2000 si è dunque interrotto senza possibilità di ripensamento.

Archiviato l’ennesimo tentativo di diretta nazionale, anche in questo 2024 le carriere di piazza Grande saranno solo sui canali locali. Il Comune dovrà dunque affidarsi a un altro bando rivolto alle televisioni locali che dovrebbe uscire nei prossimi giorni.

Quello che negli ultimi anni era un banale passaggio burocratico negli ultimi anni sta diventando una partita tutta da giocare. Partita a cui vuol partecipare anche Amaranto Channel, il canale tematico del calcio amaranto. Dopo tre settimane di rodaggio con i video a ripetizione della promozione in serie C la tv al numero 97 diretta da Luca Caneschi dovrebbe aggiungere qualche contenuto in più al palinsesto grazie a un programma sul Saracino. Martedì sera, infatti, i quattro rettori si attovaglieranno al Caffè Via Veneto per registrare la prima "Tavolata del Lanzi" trasmessa nella nuova emittente in cui è sbarcato anche Giorgio Marmorini per riformare il tridente con Caneschi.

Dopo anni di sostanziale monopolio di Teletruria con le "50 Ore di Giostra" che coprivano le settimane precedenti alle due edizioni con servizi e approfondimenti quotidiani, l’orientamento del Comune è quello di aprire a tutte le emittenti interessate la possibilità di trasmettere in diretta la Giostra e le manifestazioni collaterali come estrazione delle carriere e prove generali senza un vincolo di esclusiva facendosi carico dei 40 mila euro che servono per la produzione tecnica della diretta di Giostra per poi cedere i diritti per una quota del totale. Cosa già avvenuta anche in passato ma, a differenza di quest’anno, c’era Teletruria che partecipava senza che altre reti si facessero avanti. Per raccontare la rievocazione la tv della Chimera si è affidata a Riccardo Ciccarelli e Roberto Parnetti che hanno debuttato in occasione della diretta per la cerimonia dei ceri.

Nel frattempo la partita dei diritti tv potrebbe anche non essere a due: ci sarebbero altre televisioni locali pronte a scendere in lizza per il Saracino.

