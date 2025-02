Giornata della prevenzione dei tumori del cavo orale Lilt

Arezzo, 12 febbraio 2025 – La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – APT di Arezzo, in collaborazione con LILT APT di Siena, hanno organizzato una giornata interamente dedicata alla prevenzione dei tumori del cavo orale, una neoplasia di cui purtroppo si parla pochissimo.

Per questo i presidenti LILT di Arezzo, Dott. Andrea Barbieri, e di Siena, Dott.ssa Gaia Tancredi, hanno deciso di organizzare un open day sul tema Le due LILT Provinciali, congiuntamente, offrono la possibilità di visite gratuite, a prenotazione obbligatoria fino a esaurimento della disponibilità giornaliera, per la data di sabato 1° marzo 2025 a partire dalle 9 e fino alle 18:30, nello studio odontoiatrico del Dr. Alessandro MENCHI, situato in via Margaritone 51, Arezzo.

È necessaria la prenotazione che si può fare chiamando il numero: 344 5320549, in orari di ufficio. La visita preventiva è rapida, non invasiva e fornisce subito indicazioni utili.

«La prevenzione è ancora oggi l’arma più efficace che abbiamo nella lotta al cancro – afferma il Presidente LILT di Arezzo Dott. Andrea Barbieri – nel caso specifico una visita preventiva del cavo orale offre la possibilità di individuare anticipatamente anche quelle minime lesioni, suscettibili nel tempo di un maggior rischio evolutivo in neoplasie, ma ancora perfettamente curabili proprio perché individuate precocemente».

«Questa importante iniziativa si è potuta realizzare grazie – conclude Barbieri – alla generosità professionale e umana del Dr. Alessandro MENCHI, medico specialista in Odontoiatria e del Dr. Massimiliano SCAPECCHI, medico specialista in Odontoiatria e Oncologia Integrata della LILT APT di Siena». In occasione dell’evento sarà possibile diventare soci LILT Arezzo.