Giardiniere a tempo pieno disponibile per trasferte

1 GIARDINIERE

Per vivaio di Arezzo, specializzato nella realizzazione e progettazione di giardini, si ricerca giardiniere con esperienza. Contratto a tempo determinato (1 mese iniziale e poi proroghe) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile essere in possesso di patente B e mezzo proprio (auto, bicicletta, scooter, ecc.) per raggiungere il luogo di lavoro. Lavoro full time.

Disponibilità a trasferte regionali e su territorio nazionale, in base alle necessità aziendali. Conoscenza e capacità di utilizzo delle varie attrezzature per taglio e potatura.

Passione, precisione, capacità di ascolto e problem solving. Codice: AR-250060. Scadenza: 23 marzo