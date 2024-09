Giardini dell’Anfiteatro. Chiusi da più di un anno. Il parco sempre off limits

Sono chiusi da più di un anno e i cancelli dei giardini dell’Anfiteatro. A data da destinarsi la riapertura del parco a lato dell’Archeologico che si affaccia su via Margaritone, idem per l’area verde che si apre su via Crispi. La parte di parco accanto al Museo avrebbe dovuto venire riaperta ad aretini e turisti entro luglio, come annunciato nei mesi scorsi dalla direttrice del museo Maria Gatto. L’estate invece è trascorsa senza vedere né la fine né l’inizio dei lavori necessari alla messa in sicurezza delle piante pericolanti. Siamo a settembre, i cancelli sono ancora serrati e il futuro resta incerto. "Per il momento non posso dare date di riapertura", aveva detto ad agosto la direttrice dell’archeologico. Fermi davanti ai cancelli chiusi anche i turisti che scendono in via Margaritone alla fermate del bus Arezzo Gran Tour, il servizio di mobilità turistica della città, realizzato grazie alla Fondazione Arezzo Intour. L’audio video guida, tradotta in ben 7 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e cinese), accompagna turisti e residenti per tutti i 40 minuti del percorso, stimolando curiosità ed interesse in luoghi e ricchezze della città, incentivando così una successiva visita di approfondimento che invita ad allungare la permanenza in città. Il percorso e le fermate sono stati bilanciati in maniera da valorizzare il complesso museale della città, con una fermata anche in corrispondenza del Museo Archeologico, proprio davanti al cancello dei giardini dell’Anfiteatro ancora chiusi. E’ slittata infatti la riapertura estiva anche della piccola parte di parco che si affaccia su via Margaritone, al contrario di quanto annunciato parlando prima di cancelli aperti a maggio e poi a luglio. Chiusi per lavori di manutenzione straordinaria alle alberature dopo un crollo, da più di un anno ormai i giardini dell’Anfiteatro sono sbarrati. All’interno cento grossi alberi che da tempo necessitano di manutenzione. L’area è dello Stato, ma la gestione della Direzione regionale musei della Toscana

Angela Baldi