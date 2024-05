Generazione Z. Arturo in scena al Pietro Aretino

Settimo e ultimo appuntamento al Teatro Pietro Aretino di Arezzo per la rassegna Z Generation meets Theatre. Oggi alle 17:30, la compagnia Nardinocchi/Matcovich porterà in scena "Arturo", di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich. Vincitore del Premio Scenario Infanzia 2020, finalista del Premio In-Box 2021, vincitore del Premio della Critica FringeMI 2022, del Direction Under30 2022 e del Bando Life is Live 2023, "Arturo" non è uno spettacolo, bensì un accadimento, un incontro che pone una domanda: qual è il rapporto con i padri e cosa resta (resterà) alla loro scomparsa? "Arturo" è la forma della memoria dei due protagonisti, in cui i racconti, i giochi, le date, gli aneddoti, le parole si sono trasformati in pezzi, per la precisione dodici, di un grande puzzle. Un gioco a cui gli spettatori non solo assistono come testimoni, ma sono anche invitati a partecipare attivamente: alcuni scrivono un proprio pensiero sul padre, mentre altri scrivono i titoli delle scene sui pezzi di puzzle, aggiungendo qualcosa di personale intorno alla figura del padre. I pezzi capovolti vengono poi disposti nello spazio e svelati casualmente, così che le scene possano agire come i ricordi: arrivano all’improvviso, senza poterli prevedere. "Arturo" ha quindi una struttura mutevole, non replicabile e dalle "infinite" combinazioni: l’ordine delle scene nelle varie repliche sarà sempre differente, con il desiderio di trasformare l’autobiografia in atto creativo, con l’intento di rendere una memoria privata collettiva e universale. "Z Generation meets Theatre – Il teatro incontra le nuove generazioni" è un progetto di Officine della Cultura realizzato con il sostegno del MiC e di Siae nell’ambito del programma "Per Chi Crea". Un progetto che si sviluppa in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il contributo di Fondazione Cr Firenze, Regione Toscana e Comune di Arezzo. Biglietti e informazioni: www.officinedellacultura.org.