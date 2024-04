Galli, sfida al Ponzano sognando l’A1. García: "Gli infortuni ci tormentano"

La regular season del campionato di basket A2 femminile è terminata, ora sotto con i play off per tentare la promozione in A1. Nell’ultima gara la Galli ha vinto nettamente (74-55) dominando nel gioco, e conducendo sempre il match contro la Spezzina, dove milita la brava guardia sangiovannese Elisa Templari. Le stellate di coach José Fernández García (già riconfermato dal patron della Galli Salvatore Argirò), ora sono chiamate ad affrontare i playoff.

Giocheranno la prima dei quarti di finale in casa contro la compagine veneta del Ponzano, domenica 28 aprile alle 18. Il ritorno giovedì 2 maggio alle 19,30 nella località in provincia di Treviso, l’eventuale bella il 5 maggio al Palagalli, sempre alle 18.

Date variate rispetto a quanto deciso dalla Fip del 27 aprile, per accordi fra società. Per gli accoppiamenti playoff, c’è una grossa novità per la prima volta: non si disputeranno match fra squadre dello stesso girone, ma con interscambi fra i due gironi, pur ognuna conservando la medesima posizione di classifica del proprio torneo. Gli altri tre accoppiamenti del girone A sono: Derthona-Bolzano, Mantova-Treviso, Costa Masnaga- Trieste.

La Galli è arrivata seconda a 42 punti, pari con la Costa Masnaga, ma per la differenza di punti nei due scontri diretti, meglio la Costa, e quindi la Galli ha finito terza in classifica.

Le valdarnesi avevano perso la prima gara in trasferta a Broni (64-60), ha vinto l’ultima con la Spezzina. Poi 13 vittorie consecutive, ma i guai sono cominciati per i diversi gravi infortuni alle atlete di metà roster.

"Ora siamo quasi al completo, mancherà Giorgia Amatori, ancora infortunata - afferma coach García - undici atlete in buona condizione, che spero riescano a tenere testa alle avversarie. Siamo pronti, in ottima forma, vogliamo dare il meglio. Certo la nostra squadra è stata bersagliata dalla sfortuna. Altrimenti, chissà... ma guardiamo avanti". Il patron Argirò: "Sono contento del campionato, considerato che abbiamo avuto diversi gravissimi infortuni. Affrontiamo i play off in buona salute mentale e tecnica".

Alcuni dati sulla fortissima cecchina Meriem Nasraoui. La ragazza dal canestro facile, ha segnato 346 punti, una media di oltre 15 a partita. Si fa affidamento speciale sul suo estro e su quello della sangiovannese Marta Rossini specialista nelle bombe da tre punti, molto brava.

Nasraoui prevede per i playoff: "Affronteremo squadre forti e tutto sarà più difficile. Ma noi siamo pronte. Sto bene, e spero di fare tanti punti per raggiungere il massimo obiettivo".