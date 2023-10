In A1 con pacchi rubati ad Amazon. Recuperati oggetti per 70mila euro

Arezzo, 22 settembre 2023 - Era stipata di pacchi Amazon. L’auto, una station wagon con targa italiana, non è passata inosservata ai controlli delle pattuglie della polizia stradale di Battifolle. Una volta fermata hanno scoperto che quei pacchi erano tutti rubati. Ben novantaquattro quelli ammassati nell’auto, tutti spediti da Amazon e, probabilm ente, rubati ai corrieri incaricati delle consegne. La Polizia di Stato di Arezzo ha denunciato per ricettazione due stranieri che erano a bordo della station wagon.

Erano circa le 22.30 di venerdì scorso sull’Autosole, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle ha intercettato e fermato l’auto, talmente carica da far invidia alla più rifornita slitta di Babbo Natale. Ma i poliziotti hanno da subito subodorato che di magico, all’interno di quella auto, c’era ben poco. Già solo osservando l’interno del veicolo stracolmo di scatole riportanti il famoso logo di Amazon trasportate sui sedili, hanno maturato il dubbio circa la provenienza del carico; hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Dopo la perquisizione dei due, entrambi incensurati e neanche trentenni, è stato il momento di estenderla al veicolo. E qui ancora una sorpresa. I pacchi fregiate con il logo Amazon erano molti di più. Nel vano di carico erano stipate molte altre scatole, risultate tutte rubate ai corrieri, che le avrebbero dovuto recapitare agli acquirenti in attesa del loro ordine. Data la varietà dei prodotti e l’elevato numero dei pacchetti trovati, gli investigatori hanno impiegato del tempo per ricostr uirne gli spostamenti, probabilmente provenienti da diverse "piazze". Poi è stato il momento di inventariarla: il valore della merce stimata è di oltre 70.000 euro

Un bel colpo, non c’è che dire. Niente, infatti, era stato lasciato al caso nella scelta degli oggetti da trafugare; i due avevano rubato soprattutto prodotti hi-tec di grande valore commerciale e facilmente piazzabili sul mercato nero, tra cui 19 telefoni cellulari, 39 tablet e 7 i notebook, tutti di altissima gamma. Gli stranieri sono stati denunciati per ricettazione, e l’auto e la merce sequestrate. Prodotti che senza l’intervento della Stradale di Battifolle non sarebbero mai arrivati a destinazione.

La polizia adesso sta indagando per cercare di capire se i due hanno agito da soli o con la complicità del trasportatore. Fenomeno, quello del trasportatore infedele che è già visto anche s ul tratto aretino dell’Autostrada del Sole, quando un dipendente della celebre piattaforma di e-commerce, dopo aver rotto i sigilli, era stato sorpreso in una zona di sosta, mentre trafugava parte del carico destinato alle consegne, cedendolo a due complici che caricavano i prodotti sul loro furgone. Potrebbe però trattarsi più semplicemente di un furto, magari mentre il trasportatore, ignaro di quanto stava accadendo, si era allontanato dal mezzo. Rottura dei sigilli o taglio del telo del furgone. Questi i due metodi più usati per rubare i pacchi della titanica azienda, fenomeno che, di pari passo con la sua enorme crescita, sta letteralmente dilagando.