Furti in appartamento e truffe Doppia minaccia per la vallata

di Sonia Fardelli

Vent’anni dall’inaugurazione della caserma dei carabinieri a Bibbiena e quasi cinquanta dalla presenza della Compagnia in Casentino. E oggi si onora l’anniversario dell’Arma al servizio della popolazione casentinese con una festa che comincerà alle alle 17,30 con la deposizione di una corona d’alloro alla caserma intitolata alla memoria di Angiolo Mascalchi decorato al valor militare a e che terminerà alle 18,30 con l’esibizione della Fanfara dei carabinieri in piazza Tarlati. Un’occasione anche per fare il punto sul ruolo svolto dai carabinieri e sui reati più comuni nella vallata con il comandante Giuseppe Barbato. "La sicurezza nella nostra vallata ha un indice molto alto – dice – attualmente dalla Compagnia dipendono un Nucleo Operativo e Radiomobile con centrale operativa. Ci sono poi 8 stazioni per i 10 comuni del Casentino dislocate nel territorio".

Tra i reati più frequenti i furti in appartamento e le truffe.

"La vallata è tranquilla – aggiunge il comandante Barbato – ma bisogna porre attenzione, soprattutto adesso che andiamo verso l’estate, all’arrivo di ladri occasionali. E’ questo il periodo in cui si verifica il maggior numero di furti nelle case. Consiglio dunque ai cittadini di porre la massima attenzione, mai ad esempio lasciare le chiavi di casa sotto lo zerbino o in posti vicino alla porta. Ai tempi d’oggi non è più possibile. I casentinesi spesso restano vittime poi di truffe online. Il consiglio anche qui è di non cadere in facili trucchi e controllare bene le modalità di pagamento, per evitare di versare i soldi sulla carta ricaricabile di privati. Controllare che dietro ci sia un’azienda seria e se il prezzo è troppo basso dubitare sempre. Riguardo agli anziani abbiamo fatto più incontri e ricordiamo che mai gli enti pubblici vanno a chiedere soldi bussando alle porte".

Infine un appello del comandate Barbato riguardo alle dipendenze, in particolare dei giovani. "Occhio ai giovani che si ritrovano nelle piazze e magari eccedono nel bere. Dopo può diventare un problema grande. Cerchiamo di fare prevenzione e lavorare tutti insieme. Noi come forze dell’ordine facciamo la nostra parte, ma serve anche la collaborazione di tutti".

A commentare questo profondo legame con i carabinieri è anche il sindaco Filippo Vagnoli: "Vent’anni fa veniva inaugurata la nuova caserma oggi ricordiamo quel giorno, ma soprattutto ringraziamo l’Arma per il suo impegno accanto alla popolazione casentinese".