Frontale alla Chiassa: paura per due giovani

Nel primo pomeriggio un altro grave incidente si è verificato in località Chiassa Vico. Erano le 14,20 quando i mezzi di soccorso Asl Tse sono stati attivati per uno scontro frontale tra due auto. Il bilancio è stato di due feriti. Il primo paziente, un 25enne è stato ricoverato in condizioni serie San Donato. Il secondo, un 44enne è stato trasferito a Careggi col Pegaso.

Intanto prosegue la lunga scia di incidenti in Valdichiana: il primo si era verificato nei primi giorni dell’anno, il 4 gennaio scorso, sempre a Castiglion Fiorentino, sempre lungo la strada provinciale 26. Nello scontro, all’altezza del cimitero della frazione di Brolio perse la vita un’anziana donna a seguito dell’impatto frontale con un’altra auto. Qualche mese prima invece, il 7 ottobre, in uno scontro nella frazione di Vitiano perse la vita la giovane 22 di Castiglion Fiorentino Federica Canneti.

Paura anche nei tempi più recenti. Fortunatamente senza vittime. Lo scorso 27 aprile, lungo la sr75, un’arteria della regionale 71 all’altezza di Terontola Alta, una macchina era finita fuori strada, probabilmente per schivare un cinghiale che era attraversato improvvisamente Grande timore soprattutto per le due minori a bordo, trasportate al Meyer di Firenze d’urgenza ma tornate a casa il giorno dopo senza alcuna ferita. Sempre nel Cortonese, il 16 maggio scorso attimi di apprensione per un incidente a Monsigliolo.

Luca Amodio

Simona Santi Laurini