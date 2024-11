Proseguono gli appuntamenti del mese con l’Accademia Petrarca di Lettere arti e scienze nella sede di Casa Petrarca in via dell’Orto ad Arezzo. Domani venerdì 15 novembre, alle ore 17,30, per la Classe di Scienze, il Socio e aretino prof. Saverio Braccini, dell’Albert Einstein Center for Fundamental Physics - Laboratory for High Energy Physics dell’Università di Berna, parlerà sul tema: Franco Rasetti: lo scienziato che disse no alla bomba atomica.

Venerdì 22 novembre, alle ore 17,30, per la Classe di Lettere, il Socio prof. Piero Scapecchi, già Responsabile della Sala Manoscritti e Rari della BNCF, parlerà sul tema L’edizione del Torrentino delle Vite di Vasari del 1550. Scrivere e stampare un libro nel XVI secolo. Poi i convegni.

Venerdì 29 e sabato 30 novembre, per la seconda delle Giornate Aretine di Filosofia delle Scienze Sociali, avrà luogo un Convegno di studi sul tema Il Trionfo della fama. La voluttàdi Narciso tra icona e simulacro Il Convegno è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Il programma verrà pubblicato nel sito dell’Accademia Petrarca e nelle pagine social prima dell’evento.