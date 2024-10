Frammento di luna e meteoriti. Torna il Festival della scienza. Una mostra per appassionati

Conto alla rovescia per il festival della scienza Cauthamente. Giovedì prossimo si apriranno le porte della terza edizione della manifestazione nata dalla pancia dell’associazione Cautha guidata da Iacopo Mancini. Quest’anno il tema portante, che coinvolgerà anche le mostre e l’allestimento, sarà l’Universo. Tra i tanti ospiti di fama nazionale, quest’anno si aggiunge al festival una mostra senza precedenti, con un autentico frammento di Luna di 603 grammi rinvenuto nel marzo 2017 nel Deserto del Saharae 5 meteoriti, di cui uno potrà essere toccato dal pubblico nel corso dell’evento, libero e gratuito. La mostra organizzata grazie alla collaborazione con Theatrum Mundi porterà al Centro Convegni Sant’Agostino anche sessanta foto della Nasa La mostra sarà allestita all’interno dell’auditorium. La mostra fotografica della Nasa sarà curata dall’Associazione Culturale On The Move, con la quale si inaugura un percorso di collaborazione che guarda al futuro di Cortona. Ma torniamo al parterre degli ospiti che animeranno la quattro giorni di festival con momenti di incontro e di confronto con il pubblico.

Nomi celebri di divulgatori online, come Quantum Girl, Giacomo Moro Mauretto (alias Entropyforlife), Luca Perri (Astrowikiperri), Luca Romano (Avvocato Atomico), con attenzione anche al giornalismo scientifico, portato al festival da Marco Merola, ideatore di Adaptation e da Roberta Villa. Non mancheranno importanti accademici, senza contare le collaborazioni con istituti, aziende e Fondazioni. Il mosaico di Cauthamente continua così ad arricchirsi per una terza edizione che vuole lasciare il segno. Non mancherà lo spazio per le punte di diamante a cui Cortona ha dato i natali: l’archeologo Paolo Giulierini, già direttore del MANN, e Maria Angela Franceschini, ricercatrice e scienziata di fama internazionale.

Anche quest’anno grande spazio sarà dato ai laboratori, che occuperanno le sale minori del Centro Convegni Sant’Agostino con le attività curate dagli studenti e dai professori degli Istituti Luca Signorelli, Angelo Vegni, Giovanni da Castiglione, Guido Marcelli, ormai fedeli collaboratori del Festival, e Tito Sarrocchi, che si aggiunge in questa terza edizione portando, per la giornata di giovedì 10, un rilevatore di raggi cosmici e un prototipo di sedia a rotelle che può essere guidata con il movimento della testa, quindi utilizzabile per le persone tetraplegiche.