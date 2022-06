Fosca Innocenti ieri il primo ciak della fiction Mediaset

"Fosca Innocenti" è tornata ad Arezzo. Ieri il quartier generale e i camion della troupe sono sbarcati in città e sono partite le riprese col primo ciak della seconda serie dell’amatissima fiction tv che ha conquistato il pubblico di Mediaset, segnando il grande ritorno di Vanessa Incontrada su Canale5. Realizzata da Banijay Studios Italy, in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo, la serie fonde il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana alla leggerezza della commedia sentimentale. Arezzo torna palcoscenico per le storie che vedono protagonisti Vanessa Incontrada nei panni di Fosca Innocenti, Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile e Cosimo, il suo migliore amico, interpretato da Francesco Arca, titolare dell’enoteca di via Seteria vicina al commissariato in piazza Grande. Le riprese della fiction diretta da Giulio Manfredonia, andranno avanti per 1 mese, e si sono concentrate per ora fuori da piazza Grande occupata dalle tribune di Giostra. Spazio al centro con i negozi degli antiquari e poi nei prossimi giorni anche al Saracino che entrerà nella narrazione con la storia di un giostratore.