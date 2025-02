Forza Italia conferma Manfreda: "Il polo logistico è una priorità"

Arriva un’altra conferma per Teodoro Manfreda che sarà ancora segretario comunale cortonese di Forza Italia. Il congresso, presieduto dal segretario provinciale di Forza Italia Bernardo Mennini, ha confermato all’unanimità per acclamazione il segretario uscente Teodoro Manfreda, confermando la fiducia nel suo lavoro. Assieme a Teodoro Manfreda è stata eletta la nuova segreteria comunale. "È stato un congresso unitario, che dimostra la coesione del partito e la volontà di lavorare insieme per il bene di Cortona e della Toscana" ha dichiarato Manfreda, ringraziando gli iscritti per il sostegno.

Nel suo intervento, il segretario ha tracciato le linee guida per i prossimi mesi, sottolineando l’impegno di Forza Italia su temi cruciali per il territorio cortonese come: la realizzazione di un polo logistico nell’area di Terontola quale infrastruttura strategica per il rilancio economico e di sviluppo territoriale del settore agroalimentare, la valorizzazione del settore turistico come ulteriore motore dell’economia locale e politiche per favorire l’occupazione e sostenere le imprese del territorio.

Il congresso di Cortona segna l’avvio della campagna elettorale regionale, con Forza Italia pronta a coinvolgere la comunità attraverso iniziative tematiche e incontri pubblici. "Nei prossimi mesi porteremo avanti proposte concrete per il rilancio della regione, ascoltando i bisogni dei cittadini e come sta facendo Forza Italia regionale con il segretario Marco Stella – ha aggiunto Manfreda – evidenziando l’importanza di un dialogo costante con le istituzioni e il territorio".

Il partito organizzerà a Cortona una serie di appuntamenti per presentare il programma toscano di Forza Italia, con la partecipazione di rappresentanti regionali e nazionali. L’obiettivo è consolidare il ruolo del partito come forza propositiva, capace di coniugare tradizione e innovazione.