"Fornitori pagati in largo anticipo". Approvato il bilancio consuntivo. La giunta esalta i conti in salute

di Laura LucenteCASTIGLION FIORENTINORendiconto finanziario del Comune di Castiglion Fiorentino nel segno del sociale, servizi educativi e politiche ambientali. Questi sono i macro-temi su cui si concentra l’azione e gli investimenti dell’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino. Durante l’ultimo consiglio comunale è stato approvato il Bilancio Consuntivo, documento che rivela l’andamento e la salute economica dell’ente. A spiegare più nel dettaglio i numeri che stanno alla base del documento ci pensa l’assessore al bilancio Alessandro Concettoni. "Il Bilancio Consuntivo presentato è solido e ben strutturato – conferma l’assessore - dimostrando un’attenta gestione delle risorse disponibili. Questo approccio ha garantito all’Ente un’autonomia finanziaria del 78,10%, con un avanzo di amministrazione che, alla data del 31 dicembre 2024, registra un significativo valore di 955.800,59 euro. Un dato che segna una crescita di 200.000 euro rispetto all’anno precedente, il 2023". Un risultato che lo stesso Concettoni, ha definito "come un segno tangibile della virtuosità della gestione finanziaria del comune". E lo stesso assessore al bilancio prosegue nella sua disamina."Questa solida posizione finanziaria si traduce in una ampia disponibilità di cassa, la quale consente all’amministrazione di rispettare non solo i termini per il pagamento dei fornitori, ma di farlo con una media di pagamento di 21 giorni in anticipo rispetto alla scadenza. Questa prassi non è affatto scontata e rappresenta un importante sostegno all’economia locale, generando un circolo virtuoso che permette di reinvestire maggiori risorse nella pianificazione di nuovi investimenti. Le scelte lungimiranti compiute nel corso degli anni hanno, quindi, permesso al Comune di Castiglion Fiorentino di proseguire con investimenti significativi in opere pubbliche strategiche, che si rivelano cruciali per la crescita e lo sviluppo del territorio". L’assessore al bilancio focalizza la sua attenzione anche sulle scelte operate con il nuovo assetto amministrativo. "Un bilancio che denota l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale al mondo del sociale, a quello dei servizi educativi, alle politiche ambientali da sempre al centro della nostra azione amministrativa".