Format sempre più aretino. Prodotti locali in vetrina e legame con il territorio

Mercato internazionale sì, ma con un occhio di riguardo al territorio, ai prodotti che caratterizzano Arezzo e la sua provincia. In un certo senso il Mercato che tornerà in città tra pochi giorni lo farà nella forma pre Covid in termini di partecipazione e crescita, ma sarà anche un’occasione per i produttori aretini di mettersi in vetrina. "Stiamo parlando di un centinaio di stand aretini e di questi 20 sono legati a produzioni agricole - ha sottolineato Catiuscia Fei, direttore aggiunto Confcommercio Firenze-Arezzo - questa formula di fatto permetterà di offrire un palcoscenico alla provincia di Arezzo, voluta da Confcommercio fin dalla prima edizione, e che ci caratterizza in tutta Italia".

Già perchè se è vero che il format che tanto piace agli aretini riscuote successo in giro per l’Italia, qui ad Arezzo il connubio con i prodotti del territorio è un qualcosa di unico. "Potremmo dire che la nostra è una personalizzazione del mercato con l’unica finalità di promozione del territorio e delle sue caratteristiche" ha aggiunto Catiuscia Fei. Una particolarità che anche la Camera di commercio riconosce all’appuntamento che in termini di stand e partecipazione è tornato ai numeri del 2019, vale a dire prima che il Covid costringesse al rinvio e alle norme per il distanziamento. "La peculiarità di questo evento è il coinvolgimento di realtà internazionali, fattore che rende il Mercato ancor più interessante, ma alla fine è la nostra tradizione alimentare a farla da padrona. E gli effetti sull’economia locale sono evidenti” ha aggiunto Massimo Guasconi, presidente della Camera di commercio Arezzo-Siena. Una importante presenza da parte del mondo agricolo che viene confermata anche in questa edizione dalla collaborazione con Coldiretti. "La nostra collaborazione con Confcommercio va avanti da molti anni a conferma della bontà dell’evento - prosegue Leonardo Belperio, presidente Agrimercato Coldiretti Arezzo - anche quest’anno in piazza San Jacopo porteremo aziende agricole per la valorizzazione di prodotti locali di alta qualità in un contesto internazionale".

E proprio Coldiretti con Campagna Amica sarà la protagonista assoluta di piazza San Jacopo. A due passi dai piatti tipici provenienti da tutto il mondo ecco le migliori produzioni del territorio. Dalle piante alle zucche, dalle castagne al miele passando attraverso le novità di quest’anno come i prodotti cosmetici a base di Marrone di Caprese Michelangelo e le nocciole in tutte le loro declinazioni. E ci sarà spazio anche per i cibi senza glutine.

M.M.