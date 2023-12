Fondazione Cer. C’è l’adesione

Castiglion Fiorentino scommette sulla fondazione Cer Valdarno. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, infatti, approvata a maggioranza l’adesione diventando di fatto il primo comune della provincia ad entrare nella Fondazione che punta alla produzione di energia pulita. "L’azienda che decide di entrare come produttore nella Cer abbatte il 60% del costo della bolletta e potrà decidere di rinvestire questi risparmi nella crescita dell’azienda stessa aumentandone così anche la competitività", spiega l’assessore all’ambiente, Francesca Sebastiani, coadiuvata dal consigliere Marcello Orlandesi, con delega all’efficientamento energetico. "Lo stesso vale per i cittadini che avranno la possibilità di partecipare come semplici consumatori, per coloro che non hanno la possibilità di istallare il fotovoltaico".