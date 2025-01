Foiano ribaltato: è buio pesto

LASTRIGIANA3FOIANO1

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Nencini (90’ Castiglioni), Del Colle (78’ Piccione), Canali, Luka, Innocenti, Martini, Palaj (84’ Crini), Romei (70’ Tomeo), Mosti Falconi (88’ Bibaj). A disp. Isolani, Lazzeri, Mandolini, Becagli. All. Gambadori (squalificato, in panchina Paolacci).

FOIANO: Lombardini, Di Gregorio (61’ Simi), Bennati, Lombardini, Papa, Costantini (76’ Mostacci), Nannoni, Cacioppini, Doka, Tenti, Baroni (61’ Ferretti). A disp. Bollella, Verdelli, Agostini, Bonadonna, De Luca, Bernardini. All. Santoni.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

Reti: 40’ Cacioppini, 50’ e 57’ Romei, 85’ Mosti Falconi.

LASTRA A SIGNA – Al Foiano in crisi (un solo punto nelle ultime sette giornate di campionato) non è servito nemmeno il cambio in panchina avvenuto nel corso della settimana trascorsa con l’esonero di Stefano Argilli sostituito dall’allenatore in seconda Marco Santoni.

Sul terreno della Guardiana a Lastra a Signa è arrivata una nuova sconfitta da parte di una Lastrigiana che invece è in ottima salute. Eppure gli amaranto aretini non erano andati male nel primo tempo concluso in vantaggio per la rete al 40’ realizzata dal numero otto Cacioppini abile nel battere il portiere Marziano, dopo una gara sostanzialmente equilibrata con una leggera supremazia dei padroni di casa. Nella ripresa però non c’è stata praticamente partita con i locali subito all’attacco alla ricerca del pari raggiunto grazie al centravanti Romei che prima riequilibrava il risultato al 50’ e cinque minuti più tardi era ancora bravo a battere il portiere Lombardini.

Il Foiano non registrato a dovere in difesa, non aveva a questo punto più la forza per dar vita a una reazione decisa e concreta, e nello scoprirsi per cercare di raggiungere il pari, incassava il terzo gol dei fiorentini, opera di Mosti Falconi.

Antonio Mannori