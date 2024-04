Flashmob sull’autismo. Gli studenti animeranno la piazza del municipio

Un flashmob per sensibilizzare sull’autismo e l’inclusione: con questa iniziativa a sorpresa stamani alle ore 10.30 gli studenti del "Giovanni da Castiglione" animeranno piazza del Municipio celebrando, al rientro dalle vacanze pasquali, la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. Una ricorrenza carica di significato che, anche lo scorso anno, alcune classi dell’istituto castiglionese avevano voluto ricordare facendo librare nel cielo tante piccole farfalle blu.L’iniziativa di quest’anno vedrà la partecipazione delle classi prime e seconde del liceo delle scienze umane e dalla classe seconda del professionale, coadiuvate dai docenti del dipartimento di sostegno, e coordinate dai professori, Italia Fiorillo, Teresa Pontoriero, Massimiliano Menci e Rosina Andronaco: un flashmob simbolico in pieno centro storico per favorire importanti riflessioni e richiamare l’attenzione di tutta la cittadinanza sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. "La Giornata Mondiale sull’Autismo è l’occasione per ricordare a tutti, istituzioni comprese, che sul tema c’è ancora molta strada da fare, a partire dalla necessità di una diagnosi precoce, dai percorsi di presa in carico e dal l’inserimento lavorativo. È importante potenziare i servizi lavorando in rete per far sì che le famiglie si sentano sempre meno sole nell’affrontare le difficoltà di una disabilità che, spesso, allontana dalle relazioni quotidiane. Ringrazio il mondo scolastico che, anche quest’anno, ha voluto ricordare questa giornata con iniziative dedicate che, per le modalità con cui si svolgono, si apprestano ad essere portate all’attenzione anche dei più giovani" conclude l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.