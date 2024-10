Finisce nel fosso col mezzo pesante. Incidente, grave operaio di 40 anni

Ancora un grave incidente lungo le strade aretine con un ferito finito in codice rosso all’ospedale. L’incidente ieri mattina a Cortona tra le località di Ossaia e Pergo. Lungo una strada vicinale un mezzo pesante avrebbe perso improvvisamente il controllo. Il conducente, un quarantenne del posto, è uscito fuori dall’asse stradale inforcando il fosso. Il mezzo è così finito per ribaltarsi sul campo a fianco della strada. Immediati i soccorsi dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud est, arrivati sul posto con un’ambulanza della Misericordia di Cortona.

Il quarantenne, è stato dapprima portato al nosocomio della Fratta, poi viste le importanti ferite riportate nel violento urto, ne è stato disposto il trasporto in codice rosso all’ospedale senese de Le Scotte.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia municipale e i vigili del fuoco del distaccamento di Tavarnelle che hanno coadiuvato i sanitari per estrarre l’uomo dal mezzo incidentato. Fortunatamente il quarantenne non sembra essere in pericolo di vita. Le sue condizioni sono serie e resta ricoverato per ulteriori accertamenti a Siena. Quella di ieri è stata una giornata in salita anche sul fronte maltempo nel territorio della Valdichiana interessata da un fronte temporalesco violento che ha creato alcune criticità già a partire dalle ore 16.

Sempre nel cortonese non sono mancati allagamenti di alcune strade e, a causa anche delle raffiche di vento, due strade sono state interrotte alla viabilità. L’intervento più complesso lungo l’asse viario comunale di Mezza Fratta dove un albero è caduto occupando l’intera carreggiata e obbligando alla chiusura della strada per diverse ore.

Analogo episodio a Terontola, con un ramo caduto, ma, grazie al repentino intervento di una pattuglia della municipale di Cortona, la viabilità è stata ripristinata con celerità. La bomba d’acqua che si è abbattuta nella vallata ha creato disagi anche nei comuni di Marciano della Chiana, in particolare a Cesa. Momenti di tensione a Castiglion Fiorentino per l’improvvisa piena del fiume Vingone che dalla Val di Chio costeggia la sr71 per poi connettersi al canale Maestro della Chiana. Fortunatamente scongiurato il peggio, a sera il livello dell’acqua è tornato negli argini. Anche a Castiglion Fiorentino si sono verificati allagamenti che hanno costretto la polizia municipale a chiudere provvisoriamente alcune strade in particolare nelle località di Pozzo Nuovo.