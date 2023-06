Finanziamenti a fondo perduto per chi investe a Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo

Arezzo, 6 giugno 2023 – I comuni di Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo organizzano un evento informativo per illustrare alle micro, piccole e medie imprese del territorio casentinese, le opportunità offerte dal bando “Imprese Borghi” finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo locale.

L’Avviso assegna circa 200 milioni di euro a fondo perduto per il sostegno delle aziende interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli comuni come Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo attraverso l’offerta di servizi.

E’ un’opportunità che riguarda esclusivamente i due enti in quanto vincitori del precedente bando “Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici”.

L’appuntamento è per giovedì 8 giugno alle ore 17 nella struttura polivalente del Corsalone dove oltre ai sindaci dei due comuni, un esperto in materia, il commercialista Leonardo Colozzi, informerà i presenti sulle opportunità del bando e sulle modalità di presentazione delle domande. Alle 18 è inoltre previsto un aperitivo.