Finale di stagione per "Malpighi Sofa", l’ospite è Nicolò Carnesi

Torna la rassegna di concerti in acustico nel salotto di Arezzo Che Spacca. Ultimo appuntamento della stagione con Malpighi Sofa sarà giovedì 27 aprile dalle ore 21 in via Fiorentina 329 con un ospite d’eccezione: Nicolò Carnesi, autore di canzoni dai testi acuti, sottili e cinici che viaggiano su sonorità elettroacustiche influenzate dalla tradizione italiana e dal british Pop degli anni ’80.

Di origine palermitana, Nicolò Carnesi pubblica nel 2012 il suo primo album "Gli eroi non escono il sabato", arricchito dalla collaborazione con Brunori Sas nel brano "Mi sono perso a Zanzibar", proponendosi ora come cantautore, ora come funambolico creatore di brani di blues elettronico, ora come autore lirico e contemporaneo. Dopo la pubblicazione del singolo "Il Colpo" e dell’ep "Ho poca fantasia", segue un lungo tour con oltre 200 concerti in tutta Italia. Nel 2014 esce il secondo album "Ho una galassia nell’armadio" Candidato al Premio Tenco 2014. Segue un nuovo tour come special guest di Brunori Sas nei club più prestigiosi d‘Italia. Nel 2016 pubblica Il terzo album "Bellissima Noia". A ottobre 2019 esce "Ho bisogno di dirti domani", il quarto album di inediti. Nel 2022, per i 10 anni dal disco d’esordio "Gli eroi non escono il sabato", annuncia la pubblicazione di un’edizione speciale del disco arricchita da preziose collaborazioni. Il singolo apripista della riedizione è il brano "Levati" con Dente, seguito da "Kinder cereali all’amianto" con i Fast Animals and Slow Kids e da "Penelope, spara!" con Dimartino. Tra le molteplici collaborazioni del cantautore, anche quelle con Lo Stato Sociale, Luci della Centrale elettrica, Appino The Zen Circus.

Aprirà il concerto Kublai, cantante, autore e compositore di Milano. Il format di Malpighi Sofà è sempre lo stesso: atmosfera di casa, relax, tisane (ricorda di portare la tua tazza da casa!) e ottima musica. L’evento è riservato ai soci: è possibile tesserarsi online o direttamente in sede.