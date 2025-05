Festival "Varchi d’estate" si presenta. Sul palco salirà anche Drusilla Foer

La bella stagione, visto il maltempo recente, sembra ancora un miraggio, ma a Montevarchi il cartellone pensato per i mesi estivi è già pronto. Nasce, come sempre dalla sinergia tra l’amministrazione comunale, le categorie economiche e la rete dell’associazionismo cittadino e il programma è un mix ben dosato tra spettacolo, cultura, tradizione e solidarietà. Piatto forte sarà la prima edizione del Festival "Varchi d’Estate" che dal 12 giugno al 19 luglio, porterà nel centro storico eventi per tutti i gusti e con l’appuntamento che si annuncia clou per l’intera vallata. Il 3 luglio sul palcoscenico in piazza Varchi, infatti, salirà Drusilla Foer con il suo nuovo lavoro "Parla con Dru – Chiacchiere e canzoni". Creata da Gianluca Gori come suo alter ego, la protagonista si è distinta nel tempo come artista poliedrica, cantante, attrice, drammaturga; un personaggio apprezzato perché schietto e dotato di una naturale ironia nell’affrontare le questioni anche più scottanti consegnate dall’attualità. Nella biografia inventata per lei da Gori, la performer è l’esponente di un’agiata famiglia di Firenze e cittadina del mondo con grandi frequentazioni tanto da affermare di essere stata a migliore amica di Tina Turner. Numerose, e mai banali, le sue apparizioni in televisione che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico fino ad approdare al Teatro Ariston nel ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022. Si prevede gran folla e presto saranno fornite tutte le indicazione per la prevendita dei biglietti. Nel frattempo le manifestazioni in calendario sono iniziate con le feste dei quartieri, nel rione Sant’Andrea in questo fine settimana, fino a quella del Pestello dal 6 all’8 giugno. Da segnalare tra le innumerevoli proposte "Pompieropoli", una giornata da pompiere il 1° giugno in piazza della Repubblica, e nella ricorrenza del 2 giugno il tradizionale concerto del Corpo Musicale Giacomo Puccini al quale si affiancherà il Festival dell’Arte nel cuore della mandorla medievale.

Tra i momenti sociali e solidali da citare, il 7 giugno, il 40esimo del Gruppo Scout Montevarchi 1 e il giorno successivo il Mercatino dei Ragazzi per sostenere il Calcit Valdarno. Solo un assaggio di quello che attenderà residenti e turisti nelle settimane successive quando sul palco allestito all’ombra de municipio si avvicenderanno i protagonisti del "Varchi d’Estate", tra i quali "Gli amici di The Voice Senior" e la banda della Polizia di Stato. Non mancheranno infine i classici giovedì dedicati allo shopping sotto le stelle, il 10 e il 17 luglio, con l’imperdibile "sbaracco" e il suggestivo concerto all’alba a Rendola il 3 agosto.