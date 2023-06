Festival dei Cammini di Francesco: appuntamento a domani per l’ultimo weekend di eventi

Arezzo, 8 giugno 2023 – Ultimi preparativi in vista del weekend conclusivo del Festival dei Cammini di Francesco: l’edizione 2023 si chiude con le tappe umbre di Citerna (venerdì 9 giugno), San Giustino (sabato 10 giugno) e Città di Castello (domenica 11 giugno), pronte ad ospitare i tanti eventi in programma.

Per il primo anno, il 2023 conta l’ingresso del comune di San Giustino fra i territori che hanno aderito alla manifestazione itinerante promossa dalla Fondazione Progetto Valtiberina, sintomo di come il Festival si confermi edizione dopo edizione una vera e propria rassegna di vallata, capace di unire comuni e territori.

Molto positivo il bilancio del primo fine settimana di Festival che, nonostante alcune difficoltà logistiche legate al maltempo, ha riscosso grande successo di pubblico proveniente non soltanto dai comuni limitrofi, ma anche da altre regioni, segnale positivo di crescita ed attrattività anche a livello nazionale.

Come ricordato da David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina “Tutti gli eventi della prima settimana sono stati molto partecipati, molti dei quali addirittura a capienza totale. C’è stato un ottimo riscontro anche sotto l’aspetto della collaborazione fra istituzioni, questo è un segnale importante di scambio fra amministrazioni di vallata che partecipano ad un unico progetto. Venerdì partirà l’ultima tappa del Festival che si concluderà a Città di Castello: anche questo secondo fine settimana si preannuncia molto partecipato”.

Il weekend di eventi si concluderà Domenica 11 giugno con una grande serata dedicata alla musica: protagonista sarà Angelo Branduardi, a Città di Castello con il suo “Il Cammino dell’anima Tour”. Grande attesa per l’evento conclusivo del Festival, già sold out da alcuni giorni: in perfetto stile “Regole, autonomia e libertà” Branduardi torna a cantare la spiritualità, risvegliando dal sonno dell’anno mille l’opera visionaria di Hildegard von Bingen, monaca, reclusa secondo la regola di San Benedetto, fin dall’età di otto anni e poi badessa di Bingen.

Il programma

Venerdì 9 giugno (Citerna)

Alle ore 18:00, in piazza Scipione Scipioni, si svolgerà l’incontro “Espressioni di libertà. Quando tutto è numero” con Piergiorgio Odifreddi. Tema dell’incontro: Lectio sul rapporto tra le regole del metodo matematico e la realtà che ci circonda. Ingresso gratuito. Tutte le info dell’evento sono disponibili sul sito del Festival dei cammini di Francesco al seguente link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/espressioni-di-liberta-quando-tutto-e-numero/

Alle ore 21:00 la Rocca ospiterà “Tra natura e musica”, dialogo tra Stefano Mancuso e Eugenio Cesareo (Eugenio in Via Di Gioia). Tema dell’incontro: Natura e musica sono entrambe il frutto dell’unione tra rigide regole e libertà creativa. Ne parlano il botanico Stefano Mancuso e il musicista Eugenio Cesaro. Ingresso gratuito. Tutte le info dell’evento sono disponibili sul sito del Festival dei cammini di Francesco al seguente link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/spettacolo-serale-stefano-mancuso/

Sabato 10 giugno (San Giustino)

Alle ore 18:00, presso Castello Bufalini, è in programma l’incontro “Nel nome del padre: da Abramo alla generazione Z” con Moni Ovadia e il prof. Matteo Lancini. Tema dell’incontro: Dibattito sul ruolo del pater familias tra autorità e autorevolezza. Ingresso gratuito. Tutte le info dell’evento sono disponibili sul sito del Festival dei cammini di Francesco al seguente link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/nel-nome-del-padre-abramo-generazione-z/

Alle ore 21:00, presso Villa Capelletti a Colle Plinio, si svolgerà lo spettacolo “Laudato Sii” con Moni Ovadia e Giovanna Famulari. Moni Ovadia, scrittore, autore, uomo di cultura agnostico ma da sempre vicino alla spiritualità e agli interrogativi propri degli uomini di fede, legge e commenta l’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’. In questo Reading, Moni Ovadia enfatizza la forza rivoluzionaria di questo scritto che denuncia l’attuale crisi ecologica e l’assoluta necessità di un mutamento radicale nel rapporto tra uomo e ambiente. Ingresso gratuito. Tutte le info dell’evento sono disponibili sul sito del Festival dei cammini di Francesco al seguente link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/laudato-sii/

Domenica 11 giugno (Città di Castello)

Alle ore 17:00, presso il Parco della Fondazione Hallgarten-Franchetti, sono in programma laboratori per bambini organizzati in collaborazione con Malakos, museo malacologico. Tema: La mostra sensoriale targata Malakos sbarca alla Montesca, abbracciati dal parco e dall’atmosfera unica di quei luoghi vi faremo toccare, annusare, ascoltare e guardare il mare a Città di Castello. La pedagogia che si cela dietro il progetto si sposa perfettamente con le opere che la baronessa Alice Hallgarten portò avanti in vita. La “Sensory Exhibition”è aperta a tutti, grandi e piccini senza limiti di età, le biologhe animeranno il pomeriggio con storytelling e curiosità dal mondo marino. Partecipazione gratuita. Tutte le info dell’evento sono disponibili sul sito del Festival dei cammini di Francesco al seguente link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/laboratori-per-bambini/

Alle ore 17:00, presso il Parco della Fondazione Hallgarten-Franchetti, è in programma l’incontro “Le regole che aiutano a crescere” con Annalisa Perino. Tema dell’incontro: Lectio sulla pedagogia montessoriana e sull’arte dell’ex-ducere. Ingresso gratuito. Tutte le info dell’evento sono disponibili sul sito del Festival dei cammini di Francesco al seguente link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/regole-che-aiutano-a-crescere/

Alle ore 18:00, presso la Sala consiliare del comune di Città di Castello in piazza Gabriotti, è in programma la tavola rotonda dal titolo “Le regole della sostenibilità e il valore delle imprese per il territorio”. All’incontro sarà presente Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria. Ingresso gratuito. Tutte le info dell’evento sono disponibili sul sito del Festival dei cammini di Francesco al seguente link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/le-regole-della-sostenibilita-e-il-valore-delle-imprese-per-il-territorio/

Alle ore 21:00, in piazza delle Tabacchine, lo spettacolo di Angelo Branduardi “Il cammino dell’animaTour”. Angelo Branduardi torna a cantare la spiritualità, risvegliando dal sonno dell’anno mille l’opera visionaria di Hildegard von Bingen, monaca, reclusa secondo la regola di San Benedetto, fin dall’età di otto anni e poi badessa di Bingen. Evento a pagamento (SOLD OUT). Tutte le info dell’evento sono disponibili sul sito del Festival dei cammini di Francesco al seguente link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/il-cammino-dell-anima-tour/

Ricordiamo che nell’ambito del Festival dei Cammini di Francesco il Circolo degli Esploratori organizza camminate ed escursioni alla scoperta dei territori di Altotevere e Valtiberina:

Venerdì 9 giugno: “Camminata anello di Citerna. Escursione tra i capolavori di Piero della Francesca”. Partenza alle ore 9:00 da Piazza Scipione Scipioni (distanza percorso: 7,6 km; dislivello: + 213 m; difficoltà: E escursionistico). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per prenotarsi all’escursione è possibile contattare il Circolo degli Esploratori su Whatsapp/Telefono allo 0575750000, scrivendo a [email protected] o direttamente dal sito del Festival dei Cammini di Francesco a questo link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/camminata-anello-di-citerna/

Sabato 10 giugno: “Camminata da Bocca Trabaria a San Giustino. Escursione sulla Via Granducale per Ancona”. Partenza alle ore 9:00 dal Valico di Bocca Trabaria (Borgo Pace). (distanza percorso: 15,8 km; dislivello: + 62 m; difficoltà: E escursionistico). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per prenotarsi all’escursione è possibile contattare il Circolo degli Esploratorisu Whatsapp/Telefono allo 0575750000, scrivendo a [email protected] o direttamente dal sito del Festival dei Cammini di Francesco a questo link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/camminata-bocca-trabaria-san-giustino/ .

In occasione dell’escursione "Camminata da Bocca Trabaria a San Giustino", sarà disponibile un servizio navetta che partirà alle ore 8:30 dalla Piazza della Stazione di San Giustino per accompagnare i partecipanti al valico di Bocca Trabaria, dove alle ore 9:00 prenderà il via la camminata.

Durante il percorso, avrete la possibilità di ammirare le bellezze del territorio, attraversando boschi, sentieri e luoghi caratteristici. Inoltre, vi informiamo che a metà camminata, presso la tenuta "La Palerna", potrete prendere parte ad una degustazione con calice di vino e affettati di produzione locale (servizio a pagamento: 15,00 euro). Per maggiori informazioni sul servizio e sulla prenotazione, vi invitiamo a contattare il numero 0575-750000 o la mail [email protected]

Domenica 11 giugno: “Camminata anello di Città di Castello. Escursione nella Valtiberina umbra”. Partenza ore 9:00 dal Parco Alexander Langer (Ansa del Tevere – Green Bar). (distanza percorso: 18 km; dislivello: + 285 m; difficoltà: E escursionistico). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Per prenotarsi all’escursione è possibile contattare il Circolo degli Esploratori su Whatsapp/Telefono allo 0575750000, scrivendo a [email protected] o direttamente dal sito del Festival dei Cammini di Francesco a questo link https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/camminata-anello-citta-di-castello/