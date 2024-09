Feste del Palio nella fase clou. Concerto e cena propiziatoria. Poi il mercato di Sant’Egidio

di Claudio Roselli

Entra nella fase clou la rassegna delle Feste del Palio della Balestra a , che ha già proposto la prima significativa novità della cena dei rioni, tenutasi nella serata di lunedì 2 settembre. Il dato positivo è costituito dal coinvolgimento delle associazioni cittadine: parliamo in questo caso delle rionali di Porta Romana e di Porta Fiorentina, la cui presenza è un significativo passo in avanti. Stasera è il turno del tradizionale "Concerto Propiziatorio del Palio", un emozionante appuntamento musicale in programma alle 21 nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. La serata sarà condotta da Michele Foni e vedrà la partecipazione della Società Balestrieri, della Filarmonica dei Perseveranti e del Coro Città di Piero. Alquanto suggestiva, invece, si preannuncia la cena propiziatoria del Palio, programmata per le 20 di domani nel centro storico e che è già stata ribattezzata "cena dell’amicizia" per la presenza in questi giorni a di oltre 200 ospiti provenienti dal Belgio, in rappresentanza delle città di Visè, Bruxelles e Grez-Doiceau, tutte unite dal comune denominatore chiamato balestra. Ricco il programma di sabato 7: si partirà alle 16 con il Mercato di Sant’Egidio a cura dell’associazione Rinascimento nel Borgo e con i banchi allestiti sotto le logge e nel chiostro della cattedrale, come avveniva anticamente.

Dalle 21 in poi, il centro storico sarà animato dal Ballo dei Rioni, evento che riporta in primo piano "I Citti del Fare", grandi protagonisti dell’estate 2024 con Berta Music Festival che ha portato in città Edoardo Bennato, Max Gazzè e Paolo Ruffini. E a proposito di associazioni, alle 22 con replica alle 23 scenderà in campo la Compagnia di Teatro Popolare con "La moglie perfetta", rappresentazione di ispirazione rinascimentale nel chiostro di Palazzo delle Laudi, ma a seguito delle combinazioni di calendario quest’anno è stata posticipata al sabato antecedente il Palio la cerimonia dell’Offerta della Cera (nella foto), che si terrà alle 21 in cattedrale e questo comporterà semmai una sovrapposizione di eventi.

Gran finale domenica 8, interamente articolata sul secolare Palio della Balestra e sui momenti della giornata, che partono dal corteo dell’araldo fino alla sfilata per le vie del Borgo. Novità sostanziale di quest’anno, a proposito di Palio: la vendita online dei biglietti sulla piattaforma www.ticketone.it. Ci si può anche recare di persona all’ufficio turistico, ma il riferimento rimarrà invariato.