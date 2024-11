"Festasaggia" con castagne e polenta

Un grande evento dedicato ad atmosfere, sapori e colori dell’autunno tra i vicoli di Raggiolo. Oggi e domani torna il tradizionale appuntamento della Festa di Castagnatura che animerà il borgo casentinese con due giornate ricche di appuntamenti tra spettacoli, rievocazioni, racconti e gastronomia dove visitatori di tutte le età saranno accompagnati in un coinvolgente percorso alla scoperta della filiera di un frutto che, per secoli, è stato alla base dell’economia e dell’alimentazione locale. Il filo conduttore dell’evento, promosso dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con il Comune di Ortignano Raggiolo e l’EcoMuseo del Casentino, sarà rappresentato dalla valorizzazione della castagna in tutte le sue molteplici declinazioni. La volontà degli organizzatori è quella di tenere vive le memorie del passato e di tramandarle alle future generazioni. Le due giornate della Festa di Castagnatura proporranno infatti le passeggiate guidate alla scoperta della storia e delle tradizioni di Raggiolo. Ma saranno arricchite anche dalle visite all’EcoMuseo della Castagna e della Transumanza, gli assaggi delle specialità di stagione quali il baldino o la polenta con ricotta, le dimostrazioni dell’antica pestatura e castratura delle castagne. E ancora, il mercatino con prodotti locali e artigianali, i brani e i balli folcloristici, gli spettacoli di burattini e le passeggiate sui cavalli per i più piccoli, oltre alle visite ai luoghi tipici quali la selva, il seccatoio o il mulino. Il tutto, diffuso tra i vicoli di uno dei borghi più belli d’Italia che è immerso nelle suggestioni e nei colori dell’autunno. L’evento si inserisce nel cartellone di "Festasaggia in Casentino". Vi rientra anche la festa della polenta in programma domani a Montemignaio. In arrivo mercatini, passeggiate e degustazioni a base di polenta e castagne raccolte nei boschi locali. Il 10 novembre festa della castagna a Cetica.