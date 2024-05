Festa di primavera in centro storico

A Montevarchi questo week end è tornata la "Festa di Primavera", organizzata nel centro storico dall’associazione artistico culturale Artinvalle APS in collaborazione con la Coldiretti, i produttori florovivaisti della città e con il patrocinio del Comune. Un momento di svago e di cultura in città in questa primavera.

Ieri inaugurate la mostra-concorso di pittura e scultura sul tema "I fiori, i paesaggi valdarnesi e scorci toscani" con le opere realizzate dagli artisti dell’associazione e una personale dell’artista Massimo Bigazzi.