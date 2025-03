Felici in sella alla Chimera. C’è la conferma del rettore. Le novità tra i giostratori

di Sonia FardelliAREZZOConfermate in blocco tutte le cariche istituzionali nel quartiere di Porta del Foro. Rettore è stato eletto Roberto Felici, capitano Diego Giusti, provveditore Carlotta Grassi, camerlengo Marco Rondinini, segretario Saida Casini, aiuto regista Sabrina Baielli e maestro d’armi Alessandro Angioli.

Le uniche novità in casa giallocremisi potrebbero arrivare dal fronte giostratori. Lunedì sera si riunirà di nuovo il direttivo e cominceranno a valutare le accoppiate per la Giostra e per la Prova Generale. E potrebbe esserci il debutto di un giovane giostratore, anche se magari solo nella Prova Generale.

"La decisione verrà presa da tutto il consiglio direttivo - spiega il capitano Diego Giusti - Nel mio programma, quando ho dato la mia disponibilità come capitano, c’è la volontà di consegnare in questi tre anni al quartiere due giovani giostratori competitivi su cui Porta del Foro possa fare affidamento per il futuro. Giulio Vedovini deve fare ancora esperienza in Piazza Grande e con lui adotteremo tutte le precauzioni del caso per non bruciarlo. E’ il nostro grande investimento per il futuro e vogliamo tutelarlo in ogni maniera. Matteo Vitellozzi, a mio avviso, è già pronto per correre Giostra, ha 26 anni e la maturità giusta. Decideremo comunque, insieme a tutto il consiglio direttivo, l’accoppiata per la Giostra e quella per la Prova Generale. Certo è che adesso noi concentriamo tutte le nostre energie sulla conquista della lancia d’oro".

E per centrare questo obiettivo i giostratori del quartiere di Porta del Foro, sotto la guida del loro preparatore Enrico Vedovini, non hanno mai smesso di allenarsi dalla Giostra dello scorso settembre.

"Abbiamo sempre continuato con un lavoro meticoloso - dice il capitano Diego Giusti - per cercare di eliminare anche quelle piccole sbavature che in questi anni ci hanno impedito di vincere la Giostra. Alle scuderie di Petrognano abbiamo dodici cavalli in allenamento e quattro di questi sono di proprietà del quartiere, tutti morfologicamente idonei per la sfida al Buratto. Alcuni verranno in piazza già quest’anno. Un bel passo in avanti fatto in un solo anno".

Al suo terzo mandato come rettore Roberto Felici, il più votato nelle elezioni per il rinnovo del direttivo.

"Sono molto contento di poter operare altri tre anni a Porta del Foro - dice Felici - Credo molto in questo nuovo consiglio direttivo e penso che riusciremo a fare delle ottime cose. Ovviamente l’obiettivo principale è quello di riportare alla vittoria il quartiere di Porta del Foro. E su questo concentreremo gran parte dei nostri sforzi".