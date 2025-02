Federfarma Arezzo denuncia le crescenti criticità del sistema di prenotazione Cup

Arezzo, 17 febbraio 2025 – “Risultano ancora oggi numerose criticità informatiche e procedurali che pregiudicano in maniera grave il normale svolgimento del servizio di prenotazione Cup da parte delle farmacie”.

L’allarme sulla questione Cup arriva direttamente da Federfarma Arezzo, il cui presidente Roberto Giotti e vicepresidente Aloigi Luzzi spiegano: “Da un lato i tempi di attesa di molte prestazioni diagnostiche e visite specialistiche hanno superato abbondantemente i 90 giorni di attesa ed in alcuni casi non sono addirittura prenotabili da sistema.

Quando invece i tempi di attesa sono rispettati, il paziente deve spesso recarsi a sue spese fuori dal suo comune di residenza causando disagi soprattutto ai fragili ed agli anziani”.

Poi Federfarma Arezzo rimarca la scarsa attenzione della Regione: “Di fronte a questa problematica la Regione Toscana, invece di consentire alle farmacie di inviare tutte le criticità segnalate tramite mail ai servizi preposti, obbliga il paziente a telefonare al servizio di Cup telefonico che presenta tempi di attesa alla risposta molto lunghi”.

L’insieme di questi due fattori rende difficoltoso per l’operatore Cup anche convincere semplicemente il paziente a prenotare l’appuntamento. Inoltre, nell’Accordo siglato a luglio 2023 con la Regione Toscana, era prevista la possibilità di effettuare il cambio medico (servizio che ha visto la luce solo a gennaio 2025) e soprattutto la possibilità di ritirare i referti in Farmacia.

Quest’ultimo servizio, a distanza di 18 mesi, non è ancora stato attivato a causa di presunte problematiche di privacy che in altre Regioni sono state risolte da tempo.

Gli operatori preposti al servizio, constatata la criticità già evidenziata in farmacia, dovranno inviare per mail l’appuntamento non riuscito ad un ulteriore servizio di Helpdesk allungando di fatto ulteriormente i tempi di risposta.

Se ciò non bastasse ci sono settimanalmente criticità informatiche che rallentano e in molti casi bloccano l’operatività del sistema di prenotazione. “Dopo varie verifiche - evidenziano ancora Giotti e Aloigi Luzzi - veniamo a sapere che la causa sembrerebbe imputabile ai server regionali non in grado di sopportare il flusso di dati giornaliero.

L’insieme di queste problematiche, unite ad una procedura di prenotazione spesso macchinosa, crea un disservizio giornaliero per i pazienti e per le farmacie stesse, costringendo spesso gli utenti a rivolgersi presso strutture private”.

“Nei numerosi incontri tecnici che ci sono stati con i responsabili Asl del servizio Cup - affermano ancora il presidente Giotti e vicepresidente Aloigi Luzzi- abbiamo evidenziato ed in alcuni casi anche proposto quelle che potevano essere le soluzioni per risolvere almeno le problematiche informatiche senza ottenere alcuna risposta.

Vogliamo sottolineare l’importanza della capillarità di tale servizio svolto dalle farmacie soprattutto per i numerosi pazienti fragili che non possono da soli prenotare una prestazione Cup e per questo è assolutamente urgente che la Regione Toscana si attivi per garantire una piattaforma web ed un servizio efficiente, semplice e fruibile per tutti”.