Farmacie Comunali: ecco la mappa dei servizi fino al 28 dicembre

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Nuova rotazione dei servizi nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Le otto farmacie di città e frazioni ospitano le strumentazioni per Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Densitometria Ossea Computerizzata che, in tempi rapidi e con risultati affidabili, permettono di effettuare screening utili per mantenere sotto controllo il proprio stato di salute e per individuare precocemente eventuali rischi.

La volontà, infatti, è di dar seguito a un modello diffuso di “farmacia dei servizi” capace di garantire vicinanza ai cittadini e di stimolare buone pratiche per la prevenzione e il benessere, in un regime di sussidiarietà con il Servizio Sanitario Nazionale.

L’attuale distribuzione, attiva fino a sabato 28 dicembre, prevede la presenza alle farmacie “Fiorentina” e “San Giuliano” dell’Holter Pressorio che permette di controllare la pressione arteriosa in maniera continuativa per un’intera giornata, individuando eventuali anomalie durante le diverse attività quotidiane.

Un simile esame sarà previsto per il controllo del cuore tramite l’Holter Cardiaco disponibile alle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “Mecenate” e “Ceciliano” per valutare l’andamento cardiologico nell’arco di ventiquattro ore, mentre l’elettrocardiografo per verificare il ritmo e l’attività elettrica del cuore sarà alle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “San Giuliano” e “San Leo” per sottoporsi a un test funzionale anche allo svolgimento dell’attività sportiva in serenità e in sicurezza.

Un controllo del benessere osseo potrà infine essere effettuato alla “Campo di Marte” con la Densitometria Ossea Computerizzata che, attraverso la trasmissione di onde a ultrasuoni al calcagno, rileva cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura ossea, fornendo risultati affidabili per anticipare o controllare patologie quali l’osteoporosi.