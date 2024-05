"Faremo la nostra parte". Associazioni in prima linea

"Le azioni messe in campo fino ad oggi, seppur non risolutive, sono comunque importanti e significative ed hanno riscontrato i primi apprezzamenti tra i commercianti". Si dicono soddisfatti Confcommercio e Confesercenti dopo l’incontro di ieri sul tema sicurezza con il prefetto Maddalena De Luca. Un incontro che avevano richiesto per continuare il percorso di condivisione avviato per garantire la sicurezza nei giardini Porcinai e nelle zone limitrofe. All’incontro erano presenti tutte le associazioni di categoria, anche Cna e Confagricoltura. "Abbiamo apprezzato l’attenzione che la Prefettura e il Comune, insieme alle forze dell’ordine hanno riservato ai giardini del Porcinai" dichiarano Valeria Alvisi direttrice di Confesercenti Arezzo e Catiuscia Fei direttrice aggiunta di Confcommercio Firenze-Arezzo. "L’incontro è stata l’occasione per ribadire la necessità di continuare sul percorso avviato per riqualificare e valorizzare l’area. C’è la volontà da parte di tutti di alzare la percezione di sicurezza e di decoro. Le azioni messe in campo fino ad oggi, seppur non risolutive, sono comunque importanti e significative ed hanno riscontrato i primi apprezzamenti tra i commercianti". L’incontro è servito anche ad affrontare il tema della sicurezza legato alla movida che riguarda altre piazze cittadine, pensiamo agli ultimi casi alla Badia, e che richiede un impegno in termini di controllo e prevenzione. "Siamo disponibili come associazioni - concludono Confesercenti e Confcommercio - a fare la nostra parte e abbiamo dato la disponibilità a siglare un protocollo per sensibilizzare gli associati a collaborare per evitare che durante il periodo estivo, ma non solo, possano ripetersi episodi come quello accaduto lo scorso weekend in piazza della Badia".

"Siamo pronti a fare la nostra parte" spiega Francesco Mercuri, funzionario area aretina di Cna. "E in questo senso firmeremo il protocollo d’intesa. Un protocollo in cui si chiama ogni attore, Comune, prefettura, associazioni di categoria, a fare la propria parte. A noi è chiesto un impegno nella formazione e sensibilizzazione delle attività associate verso buone pratiche per un sano divertimento. Il compito di garantire la sicurezza spetta invece alle istituzioni, noi non avremo gli strumenti" spiega. Si dice soddisfatto anche Leonardo Fabbroni, vice presidente Confartigianato imprese Arezzo: "Accogliamo con soddisfazione la proposta avanzata dalla prefettura di sottoscrivere un protocollo di intesa tra tutti i soggetti coinvolti per prevenire e contrastare comportamenti antisociali che danneggiano l’economia delle nostre imprese e l’immagine della nostra città".

G.P.