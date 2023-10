Fantasmi, mostri e storie da brivido alla Casa sull’albero

Ottobre alla libreria La casa sull’albero inizia all’insegna delle storie da far paura. Fantasmi, mostri e storie da brivido. Un ciclo di appuntamenti per muovere i primi passi nelle storie da pelle d’oca e per prepararsi alla grande ad Halloween, una delle feste più amate dai bambini. Gli appuntamenti di Non aprite quella porta, sono oggi martedì 17 e 24 ottobre, alle 16,30 per bambini dai 6-8 anni e alle 18 per bambini dai 9 a 11 anni. Gli appuntamenti sono solo su prenotazione, i posti limitati, il costo è di 40 euro per l’intero percorso o un acquisto di 4 libri dalla bibliografia proposta. Continua il programma dedicato a Calvino e ripartono anche le letture, per i piccolissimi e i più grandi. Tra le novità anche Tutto è possibile un incontro gratuito rivolto agli adulti per interrogarsi su come avvicinare i bambini ai libri ed al piacere per la lettura. Il ciclo dedicato a Calvino, La Fantasia è un posto dove ci piove dentro, con attività dedicate ad Italo Calvino nell’anno del centenario della nascita e realizzate grazie al contributo di Biblioteca Città di Arezzo, proseguono sabato 21 ottobre alla Sala Conferenze della biblioteca, alle 11 c’è Seduti su una panchina per bambini da 6 a 11 anni, alle 17 Guardare Italo Calvino 11-13 anni, per info e prenotazioni: sezioneragazzi@bibliotecaarezzo.it, 0575-377913.