Famiglie senza luce: la task force Il servizio elettrico in Toscana sta migliorando dopo i disservizi causati dal maltempo. E-Distribuzione sta lavorando senza sosta per ripristinare le utenze. Per informazioni in tempo reale è possibile consultare la "mappa delle disalimentazioni" sul sito web. Numero verde 803 500 per segnalare guasti.