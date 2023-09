Famiglia cerca colf per mezza giornata L'azienda di produzione espositori per gioiellerie cerca un apprendista addetto al rivestimento di articoli per allestire le vetrine. Un banconiere è cercato per lavoro full time. Una famiglia cerca una colf per stiro e pulizia della casa, part-time 4 ore settimanali. Scadenza: 4-6 ottobre.