Export dell’oro, Arezzo è in testa: il fatturato con l’estero su del 5,6%. A dicembre c’è il Summit del gioiello

Arezzo, 19 ottobre 2023 – Sì al Summit e no a Gold Italy. Per il terzo anno consecutivo, da dopo il Covid, il ballottaggio autunnale tra la fiera bis, introdotta una decina d’anni fa, e il convegno con i grandi protagonisti del settore orafo vede trionfare quest’ultimo.

La data fissata da Italian Exhibition Group è il 1° dicembre e l’organizzazione dell’evento è condivisa con il Comune, la Camera di commercio, Arezzo Fiere e le associazioni di categoria.

Attraverso il confronto tra operatori si parlerà delle strategie per lo sviluppo del comparto orafo e della gioielleria. il vertice nasce dalla sinergia tra gli attori del mondo orafo e si pone come incontro di indirizzo strategico per i player del Made in Italy che puntano ad essere più competitivi sui mercati internazionali, più forti, consapevoli e fiduciosi di fronte alle sfide attuali e future. Con un obiettivo condiviso: lo sviluppo della gioielleria italiana.

Il summit, spiegano gli organizzatori: "È un evento proiettato sul futuro: porrà a tema le priorità del sistema del gioiello italiano, le dinamiche di filiera e di mercato, le opportunità e le sfide, come la necessità di garantire sostenibilità e continuità al comparto".

È previsto, quindi, un focus sui giovani e la capacità del settore nell’attrarre nuovi talenti.

Durante i lavori, infine, saranno coinvolti anche studenti aspiranti orafi e giovani designer, con l’obiettivo di definire best practices, strumenti comuni e percorsi condivisi necessari per la competitività sui mercati internazionali. Stando ai dati, in un contesto positivo, ancora di crescita, nonostante un rallentamento sull’anno precedente, l’export dell’oreficeria, argenteria e gioielleria italiano registra +15,3% nel primo semestre 2023. La Toscana, si spiega citando l’elaborazione del centro studi di Confindustria moda sui dati Istat, si conferma in testa alle regioni esportatrici con un +13,5% e una quota del 35% sul totale nazionale. Arezzo è al primo posto tra i distretti orafi con un +5,6% rispetto al 2022.

Il Summit, promosso in un territorio ricco di eccellenze manifatturiere come il distretto orafo aretino, il più grande in Europa, rinnova l’impegno di Ieg per la gioielleria italiana grazie all’agenzia Ice, preposta al consolidamento e sviluppo economico-commerciale delle imprese sui mercati esteri, Confindustria Federorafi, Confartigianato, Cna, Confcommercio Federpreziosi, Assocoral e a tutti gli attori del comparto.