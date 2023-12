Evade due volte in quattro giorni dai domiciliari: fermato in A1 finisce in carcere

Arezzo, 7 dicembre 2023 – La Polizia Stradale di Arezzo ieri mattina ha arrestato un italiano pluripregiudicato, evaso dai domiciliari.

Erano circa le 8 del mattino quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha ricevuto dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze una nota di ricerca di una Panda bianca con targa italiana che, dopo avere provocato un incidente in autostrada, era scappata verso nord.

Grazie al lavoro si squadra di tutti gli equipaggi, l’auto è stata individuata e fermata impedendogli ogni via di fuga. Il conducente, solo a bordo, è stato identificato, è un italiano di 28 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi, privo sia della carta d’identità che della patente.

Dopo essere stato fotosegnalato nel Gabinetto della Polizia Scientifica della Questura di Arezzo, oltre alla sua vera identità è saltato fuori che non avrebbe dovuto essere lì ma a 400 chilometri di distanza e all’interno di casa sua a scontare gli arresti domiciliari, ai quali era stato condannato dal Tribunale di Nola per reati in materia di stupefacenti.

Dagli accertamenti è risultato anche che, il 1° dicembre, era già stato arrestato per lo stesso motivo sempre dalla Polizia Stradale ma stavolta della Sottosezione di Palmanova (UD).

Quindi l’Autorità Giudiziaria, vista la recidiva nel non rispettare la misura impostagli, ha deciso di mandarlo in carcere in attesa del giudizio. Quanto all’auto è risultata rubata ad una società di autonoleggio pertanto il giovane è stato denunciato anche per il reato di ricettazione.

Ma siccome i guai attirano guai le conseguenze per lui non sono terminate perché essendo risultato anche senza patente di guida, essendogli stata revocata quella che aveva, dovrà pagare anche una sanzione di 5.000 euro.