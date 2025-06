Ettore Mengozzi sbarca al cinema Eden con "Sindrome Italia"

Promuovere solidarietà, accoglienza, inclusione e diversità culturale attraverso il linguaggio del cortometraggio. La sesta edizione di Officine Social Movie, concorso e festival di cinema e audiovisivo dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile, è tornato presso il Cinema Eden di Arezzo e andrà avanti fino al 6 giugno con un ricco programma di proiezioni e incontri dedicati ai valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione, della diversità culturale e dei diritti umani.

L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi in sala, con la consueta accoglienza di Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, ideatori e curatori del progetto, insieme agli studenti del Liceo Artistico "Piero della Francesca" di Arezzo, fin dalla prima edizione impegnati nell’organizzazione e nella promozione del concorso e del festival con un apposito percorso didattico lavorativo.

Oggi mercoledì 4 giugno il festival aprirà le porte alle ore 18:00 per la proiezione dei corti finalisti e per la premiazione del corto vincitore del Premio Giuria Popolare, a cui farà da cornice l’incontro con i registi in sala o in streaming e la votazione in sala. A seguire sarà presentato il film "Oltre tutto" di Michele Rovini con la presenza in sala, oltre al Rovini stesso, delle protagoniste Barbara Peruzzi e Monica Conticini.

Sempre stasera alle ore 20.30, ci sarà poi la proiezione del film "Sindrome Italia" di Ettore Mengozzi presente in sala per l’incontro con il pubblico. A seguire proiezione e premiazione del corto vincitore del Premio Unicoop Firenze dedicato al tema del festival, "Salute", consegnato da Daniela Ceccarelli, Presidente Soci Unicoop Firenze Sez. Arezzo.

Inoltre sempre oggi, sarà proiettato e premiato al cinema Eden il corto vincitore del Premio Miglior Interprete.