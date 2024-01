Estra oltre il mercato di tutela: "Così il nuovo rapporto con i clienti"

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Arera ha stabilito la fine del servizio di tutela gas. Un cambiamento importante che non deve destare preoccupazione. Estra continua a fornire i clienti senza necessità di alcuna azione da parte dei clienti stessi. Le condizioni applicate alle forniture dei clienti del mercato di tutela gas sono rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2023. Dal 1° gennaio i clienti cosiddetti "vulnerabili" continuano ad essere serviti da Estra nel nuovo "Servizio di Tutela della Vulnerabilità", che prevede condizioni economiche stabilite da Arera, in analogia a quanto già previsto per l’attuale mercato di tutela gas. Sono considerati "vulnerabili" i clienti domestici che hanno compiuto 76 anni di età, si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, rientrano tra i soggetti con disabilità o titolari di utenze ubicate in strutture abitative di emergenza. Per tutti gli altri Estra ha provveduto a inviare una comunicazione specificando che da gennaio continueranno a essere forniti alle condizioni dell’offerta Placet con prezzo della materia prima stabilito da Arera. Ma in qualsiasi momeno si può scegliere l’offerta del mercato libero più conveniente, il passaggio al mercato libero è gratuito senza interruzioni di servizio. "Vigliamo essere punto di riferimento affidabile mettendo a disposizione tutti gli strumenti in nostro possesso nella più totale trasparenza" dice Francesco Macrì Presidente di Estra.