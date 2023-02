Estetiste lavoravano al nero: oltre 200mila euro non dichiarati, maxi multa

La Guardia di Finanza

Arezzo, 28 febbraio 2023 – Tre estetiste sconosciute al fisco: scoperte dalla guardia di Finanza.

Le Fiamme Gialle, recentemente, hanno concluso tre interventi ispettivi, nei confronti di altrettante attività di estetista, esercitate anche nelle abitazioni private, totalmente sconosciute al Fisco.

In particolare, sono i Finanzieri della Tenenza di Poppi ad aver iniziato un monitoraggio sui centri estetici ampiamente pubblicizzati sui più noti social network, con appositi profili alimentati dai titolari, che, a giudicare dalla moltitudine di followers e di post pubblicati sulle pagine personali, vantavano una considerevole clientela.

Pertanto, sono stati svolti accertamenti sulle banche dati nella disponibilità della Guardia di Finanza, dalle quali è emersa, in modo chiaro, l’operatività di tre imprese casentinesi, in totale evasione d’imposta e, per due di esse, in assenza delle prescritte autorizzazioni

amministrative.

I controlli sono stati avviati a partire da dicembre e, a seguito dell’accesso nelle varie attività sono state trovate postazioni complete e ben attrezzate per prestazioni di natura estetica.

Le ricerche svolte dai militari hanno permesso di rinvenire ed acquisire utile documentazione extracontabile, attraverso la quale sono stati ricostruiti puntualmente gli appuntamenti che gli estetisti annotavano per i trattamenti da eseguire.

Al termine dei controlli, i Finanzieri di Poppi hanno quantificato redditi non dichiarati per oltre

200.000 euro, a fronte di numerose prestazioni, senza l’emissione del documento fiscale.

Nel contempo, sono state irrogate sanzioni amministrative fino a 18.000 euro, per due dei

soggetti controllati, per avere esercitato l’attività abusivamente, cioè in assenza dei requisiti

professionali e delle autorizzazioni comunali e sanitarie.