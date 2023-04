Estate di eventi in Valdambra Musica, mostre e notti bianche

"Valdambra per tutti", nessuno escluso. È questo il nome del nuovo contenitore di iniziative previste per l’estate che punta alla valorizzazione e promozione dell’antico borgo di Ambra. Si arricchisce innanzitutto la kermesse Notti d’Ambra. Torna infatti un appuntamento che ogni anno accoglie centinaia di visitatori e turisti. I martedì sera tra giugno e agosto si trasformeranno in vere e proprie ‘notti bianche’ caratterizzate da manifestazioni musicali, artistiche e enogastronomiche. Il paese verrà chiuso al traffico da via Trieste fino al parco della Rimembranza e all’incrocio fra via Duddova, via del Castello e via di Cennina per consentire agli organizzatori di addobbare a festa il piccolo borgo con composizioni floreali, con l’installazione di torce per rendere suggestiva la visita fra le vie del castello. Ogni settimana si alterneranno band musicali che faranno da sfondo al percorso del gusto. Durante la serata, inoltre, gli avventori potranno spostarsi nei luoghi di maggior interesse del paese alternando le degustazioni all’interazione con le performance artistiche. Ed è proprio qui che si inserisce la novità assoluta dell’Ambra Frame Festival. Una mostra fotografica open-air, che prevede l’installazione di immagini selezionate su muri, palazzi, giardini, case e angoli nascosti della cittadina che diventano un percorso emozionale per valorizzare il borgo di Ambra.

Un festival diffuso, quello proposto dalla Pro Loco, che prevede l’utilizzo di spazi urbani nei quali inserire le opere degli artisti fotografi. Un’idea alternativa per dare nuova vita a luoghi meno conosciuti del paese, che diventa location di un museo a cielo aperto. "Valdambra per tutti" rientra all’interno di un più ampio programma di eventi, "Valdambra da Vivere", che da ora fino a settembre proporrà esperienze culturali, gastronomiche e sportive per riscoprire le bellezze del territorio. "Grazie ai tanti comitati territoriali e alle varie iniziative che proporranno - ha spiegato il sindaco di Bucine Nicola Benini - riusciremo ad avere una stagione estiva intensa per allietare i fine settimana non solo dei turisti, ma anche dei residenti stessi. Ed iniziamo con una premessa importante: tutte le strutture registrano già il tutto esaurito e per quanto riguarda le presenze il nostro comune è il terzo della provincia dopo Arezzo e Cortona con ben 106mila visitatori".