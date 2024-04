Estate calda sul percorso a ostacoli

Lo stato di salute del tratto autostradale aretino è sempre preoccupante. Più che un viaggio sull’arteria più importante d’Italia è un percorso a ostacoli fatto di cambi di carreggiata e riduzione di corsie. Una situazione drammatica: aumentano le probabilità di trovarsi davanti a un veicolo fermo in carreggiata e in caso di code i mezzi di soccorso fanno fatica a raggiungere chi ha bisogno. Quello che è successo negli ultimi giorni quando due incidenti tra Valdarno e Valdichiana hanno paralizzato la circolazione per ore. Molto probabilmente quest’estate le autostrade faranno parlare delle loro condizioni per i disagi che imporranno agli automobilisti. Resta una domanda: è giusto pagare pedaggi salatissimi e trovarsi a viaggiare così?