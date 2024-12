L’abito femminile del pensiero" è il titolo del ciclo di conferenze organizzate dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli. Prossimo appuntamento oggi pomeriggio alle ore 17 con "Esilio, pensiero e letteratura in María Zambrano". Interverrà Laura Mariateresa Durante, Professoressa di lingua, traduzione e linguistica spagnola dell’Università Federico II di Napoli. Ultimo incontro mercoledì 18 dicembre alle 19 con Eroismo al femminile: la cura come spazio per un nuovo immaginario. Interverrà Laura Marzi, Ph. D. Studi di Genere e Letterature Comparate, Université de Paris 8.

"Nell’ospitare il ciclo di conferenze organizzato dall’Università Federico II di Napoli, preme sottolineare come la Fondazione Bruschi unisca alla promozione delle sue collezioni una collana di iniziative scientifiche atte a confermare l’apertura ad eventi interdisciplinari favorevoli al dialogo e alla collaborazione con altre istituzioni nazionali" ha commentato Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi.