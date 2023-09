Emozioni al Premio Pieve. Il racconto dei diari: "Tre storie in un mattino" e l’annullo filatelico

di Claudio Roselli

Una vigilia intensa, quella che caratterizza la terza giornata del Premio Pieve, in attesa della proclamazione dell’elaborato vincitore della 39esima edizione. Si comincia oggi con il francobollo commemorativo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, parte della serie tematica "Il Senso Civico", stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato e distribuito da Poste Italiane, che cura anche tutti gli aspetti legati alla divulgazione della cultura filatelica. Dalle ore 10 sarà realizzato l’annullo filatelico nello spazio del Premio Pieve allestito in via Sulpizia n. 17 a . Interverranno Barbara Tutino, Claudio Vescovi e l’onorevole Walter Verini, ma alle 9.30 lo spazio delle "Tre storie in un mattino" raccoglierà alcuni dei testi più emozionanti pervenuti in Archivio e diventati libri: "Un povero deve soffocare l’amore. Memoria di un’infanzia sfruttata" di Ado Clocchiatti, ha vinto il Premio 2022 "per l’intensità della scrittura che coinvolge e commuove".

L’incontro sarà coordinato da Monica D’Onofrio, con Sandro Clocchiatti, Antonella Inverno, Mara Matta, Filippo Pretolani e Sara Ragusa. Alle 11, secondo appuntamento con il progetto DiMMi. Annalisa Camilli, Gaia Colombo, Alba Ospina e Alessandro Triulzi parleranno alla presenza degli autori del volume "Il diritto di salvarsi", raccolta delle storie migranti finaliste al concorso DiMMi 2022. Dalle 15.30, due appuntamenti per Saverio Tutino: Guido Barbieri con Andrea Montanari presenterà al pubblico la biografia sonora "Il testimone", realizzata per i podcast di Rai Radio 3 con interviste, dialoghi, testimonianze, interventi "militanti" tratti da archivi della Rai, dell’Archivio Diaristico, di radio e televisioni private, con i quali Saverio ha raccontato il mondo nel quale ha vissuto. Seguirà alle 16,30 il convegno "Se Saverio fosse oggi", realizzato in collaborazione con il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Saverio Tutino, moderato dal direttore scientifico dell’archivio, Camillo Brezzi. A chiudere la giornata, "Come una specie di vertigine. Il Nano, Calvino, la libertà", spettacolo diretto e interpretato da Mario Perrotta, chiuderà la terza giornata del Premio alle 21.45 al Campo alla Fiera.