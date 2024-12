Emergenza abbandono di rifiuti speciali. Nel 2024 oltre 60 interventi di rimozione

AREZZOOltre 60 interventi di rimozione tra rifiuti edili e da demolizione come cartongesso, materiali in cemento amianto e calcinacci, rifiuti tessili e bombole del gas. Il 2024 ha registrato una recrudescenza del fenomeno di abbandono di rifiuti ingombranti e speciali in particolare nelle campagne ed in luoghi della città più o meno appartati. Per far fronte al fenomeno il Comune ha messo in atto notevoli sforzi in coordinamento tra ufficio ambiente, Polizia Municipale e Carabinieri Forestali, grazie ai quali sono stati accertati 37 illeciti penali e 39 amministrativi, con 25 persone denunciate e diversi mezzi sequestrati. Oltre a ciò, il Comune si rivale sui responsabili per il recupero delle spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. "E’ in atto un presidio costante, che si avvale anche dell’uso di fototrappole e fotocamere, grazie al quale dal momento della segnalazione si è in grado di intervenire in tempi molto rapidi – spiega l’assessore Marco Sacchetti. - Il rinvenimento di un cumulo di rifiuti abbandonati dà avvio ad una procedura complessa sia per le attività di indagine, che per quanto riguarda la rimozione che richiede il rispetto di norme e procedure di legge che determinano un aumento di costi e tempi per la rimozione".