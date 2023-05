Elezioni: Francesconi vince allo sprint a Capolona, Brogialdi a valanga a Caprese, Tassini in netto vantaggio a Laterina

Arezzo, 15 maggio 2023 – Tre sindaci con il fiato sospeso. Aperte le urne alle 15, già cominciano a filtrare i primi dati delle amministrative.

A Caprese risolta la partita: il nuovo sindaco è Marida Brogialdi, ha letteralmente travolto l’avversaria Ginevra Dinelli, superando l’80% dei consensi. E’ una delle pochissime sfide al femminile di tutta la Toscana

A Capolona l’attuale sindaco Mario Francesconi, l’unico primo cittadino in questo turno a tentare il bis, è costretto ad inseguire: dopo le prime due sezioni l’avversario Sario Dini era in vantaggio 57 a 36: ma ancora margini di recupero c’erano. E infatti piazza il sorpasso in corsa: prevale di 14 voti in tutto e stacca il biglietto per il bis.

A Laterina Pergine per ora è nettamente avanti Jacopo Tassini, con Michele Gragnoli, ex assessore della giunta Neri ma presentatosi in discontinuità con la sindaca, lontano. E ad una sezione dalla fine è un altro risultato in cassaforte; Tassini è il nuovo sindaco, l’ex assessore resta un ex e segna un altro passo indietro per il centrosinistra in provincia.