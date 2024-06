Elezioni eurropee: tutto quello che c'è da sapere

Arezzo, 6 giugno 2024 – È oramai prossimo il weekend di sabato 8 e domenica 9 giugno, quando si svolgerà l’elezione dei membri spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo.

I seggi saranno aperti dalle 15 alle 23 il sabato e dalle 7 alle 23 la domenica. Potranno recarvisi gli italiani residenti ad Arezzo, cittadine e cittadini dell’Unione Europea residenti ad Arezzo e già iscritti o che abbiano presentato richiesta d’iscrizione nella prevista lista elettorale aggiunta entro lo scorso 11 marzo.

All’indirizzo https://www.comune.arezzo.it/area-tematica/elezioni-europee-2024 c’è un’utile guida al voto con tutto quanto occorre sapere, dalle agevolazioni sui biglietti ferroviari o aerei per gli elettori che andranno a votare nel proprio Comune d’iscrizione elettorale al voto per gli elettori non deambulanti, dal voto a domicilio al voto assistito, dall’elenco e l’ubicazione dei seggi alla tessera elettorale. In merito a quest’ultima la raccomandazione è controllare prima dei giorni in questione la sua validità, o se è stata smarrita, per potersi recare allo Sportello Unico per il rilascio di un duplicato.

Da venerdì a domenica, negli orari specificati al link sopra richiamato, non sarà necessario l’appuntamento.