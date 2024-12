Eco-Quiz-Show in scena. L’ecologia al teatro Verdi

Inizia oggi la rassegna per bambini e famiglie "Andiamo a teatro" in programma al teatro Verdi di Monte San Savino a fianco della programmazione serale. Oggi alle ore 17.30 va in scena, Eco-Quiz-Show. Lo spettacolo sul tema dell’ecologia, con ideazione, soggetto, allestimento scenico e costumi di Simona Bucci, porta in scena Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti ed è consigliato dai 6 anni di età. Un proverbio del popolo Navajo dice: "Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli". Ai piccoli di oggi – i grandi di domani – è dedicato questo spettacolo che cerca di affrontare il tema dell’ecologia in maniera giocosa e poetica, ma che va a stimolare i bambini coinvolgendoli direttamente. Uno studio televisivo, con sigla, presentatrice, concorrente, domande, risposte, idee possibili, soluzioni, creatività e suggerimenti. Questo è Eco-Quiz-Show: la presentatrice pone questioni alla concorrente di turno, tutte incentrate sul tema dell’ecologia.

Le possibili risposte, alcune volte, conducono a momenti poetici, dove l’immaginario è veicolo di immersione negli scenari ambientali del presente e del futuro, attraverso il linguaggio del teatro-danza. Inizia così la rassegna per bambini e famiglie "Andiamo a teatro". La Stagione Teatrale 2024/25 del Teatro Verdi di Monte San Savino torna infatti ad affiancare alla stagione serale quella pomeridiana per bambini e famiglie, composta da quattro appuntamenti domenicali tra danza, teatro e teatro di figura. Dopo Eco-Quiz Show, domenica 5 gennaio, alle ore 17:30, il 2025 di "Andiamo a teatro" inizierà con lo spettacolo "Le 12 notti della Befana" con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini in una produzione Habanera Teatro. "Il gatto con gli stivali" prodotto da Nata sarà il mattatore di domenica 2 febbraio, alle ore 17:30. In scena, tra fantasia e pupazzi, ci saranno Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini mentre firma testo e regia Livio Valenti. Musiche di Lorenzo Bachini. Pupazzi di Roberta Socci. Scenografia di Andrea Vitali. L’appuntamento conclusivo si terrà domenica 16 marzo, alle ore 17:30, con lo spettacolo "Fantascienza. Il Robot e la Luce" prodotto da Kanterstrasse con il contributo di Regione Toscana, Fondazione CR Firenze e Publiacqua spa. Lo spettacolo, adatto ad un pubblico dai 5 anni, vedrà in scena Monia Baldini e Alessio Martinoli. Regia e drammaturgia di Simone Martini.