Ecco il Carnevale. L’Orciolaia sfila al Parco Ducci

Confermata la location e la formula del rinnovato Carnevale aretino dell’Orciolaia. Appuntamento per tre uscite all’interno del parco Ducci, in zona via Montefalco ad Arezzo, nelle domeniche del 28 gennaio, del 4 e 11 febbraio. In arrivo tre pomeriggi di divertimento per bambini e famiglie ogni volta a partire dalle ore 15. Dopo il successo delle ultime edizioni, il Carnevale dell’Orciolaia continua a proporre il suo nuovo format di intrattenimento con spettacoli, musica e trenini pronti a far immergere tutti i partecipanti in un percorso pieno di animazione e divertimento con giochi e musica, con laboratori per grandi e piccini all’insegna della fantasia e del gioco.

Ci sarà la possibilità di incontrare tutti i personaggi preferiti dei più piccoli, come la regina Elsa di Frozen che dovrà controllare il suo potere senza mettere a rischio il regno e sua sorella Anna, oppure passeggiare accanto a Willy Wonka con il suo cioccolato che sarà in giro per il parco Ducci all’interno della sua macchina. Ma al Carnevale dell’Orciolaia spazio anche per i maghi di Harry Potter che aiuteranno tutti i bambini a creare la propria bacchetta magica.

Pomeriggi di coriandoli e stelle filanti quelli in arrivo nelle prossime tre domeniche, accompagnati dalla Live Music della Band 23. Al parco Ducci ci si potrà imbattere anche in Spiderman, mentre Wondy e Bimbobell incanteranno gli occhi di grandi e piccini con i loro coinvolgenti spettacoli.

Spazio anche al mondo di Star Wars e a Super Mario che aspetta tutti i bambini per partecipare ai suoi giochi. E poi spettacoli e acrobazie del fantastico duo dei nasi rossi. Un percorrso lungo tre domeniche e fatto anche di trenini e attrazioni, maschere a tema Disney e tanta musica. Il biglietto di ingresso al Carnevale dell’Orciolaia dentro il parco Ducci, è di 5 euro adulti, gratuito fino a 14 anni.

Angela Baldi